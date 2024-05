Stress var izraisīt dažādus fiziskus simptomus: zobu griešanu, pazemināta imūnsistēmu, pastiprinātu sirdsdarbību. Šie simptomi var parādīties un arī izzust paši no sevis. Tomēr nedrīkst aizmirst arī par garīgo veselību. Kā atklājuši zinātnieki Džona Hopkinsa Universitātes Medicīnas skolā, ārkārtējos gadījumos stress var novest pie atmiņas pasliktināšanās un pat samazināt smadzeņu apjomu.

Stress un atmiņa: ko zināt

Jā, stress patiešām var ietekmēt gan ilgtermiņa, gan īstermiņa atmiņu, "The Cosmopolitan" apstiprina Centrālās Lankašīras universitātes Psiholoģijas un humanitāro zinātņu asociētā dekāne Sarita Robinsone. Stresa situācijās cilvēkiem ir grūtāk izveidot īstermiņa atmiņas un pēc tam tās pārvērst par ilgtermiņa atmiņām, tieši tādēļ stresa apstākļos ir grūtāk kaut ko iemācīties, skaidro "Very Well Mind".