"Gulēju tur savās asinīs un fekālijās un jutos briesmīgi", "Ārste sagaidīja kontrakciju un ievadīja roku makstī – es sajutu sāpes! Milzīgas sāpes!", "Vēl tagad spilgti atceros, kā viņa sēdēja man pretī, skatījās manā kājstarpē ar izteiktu riebumu sejā – kā uz nekam nederīgu pabiru. Es jutos tik pazemota", "Dēls tika izrauts no manām miesām – citādi to nosaukt nevar" – šie citāti nav no filmas ar šausmu elementiem, bet gan Lindas Gatiņas piedzīvotais viņas pirmajās dzemdībās 2019. gada februārī Jelgavas pilsētas slimnīcā. Tagad Linda jau ir divu bērnu māmiņa un divu dažādu dzemdību pieredzes bagāta. Otrās bija mājdzemdības. Piecus gadus pēc piedzīvotās vardarbības dēla dzemdībās Linda beidzot sevi ir atveseļojusi tiktāl, ka par to var runāt mierīgi.