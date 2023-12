Pēc garas darbadienas atlaisties dīvānā, ieslēgt savu mīļāko seriālu un palutināt sevi ar glāzi vīna vai kādu īpašu ēdienu... Tas ir tikai viens no veidiem, kā ikdienā par sevi rūpējamies un atalgojam. Kāds sevi lutina ar pastaigu mežā, bet kāds cits ar jaunu kurpju pāri. Vai sevis lutināšana ir vajadzīga, un kad tā ir bezjēdzīga vai pat kaitīga? Par to podkāstā " Laimes laboratorija " runājām ar psihoterapeitu Andri Veselovski .

Vai un kāpēc cilvēkiem vajadzētu sevi laiku pa laikam palutināt? Andris uzskata, ka ikvienam cilvēkam vajadzētu visu laiku justies pēc iespējas labāk. "Ceļamies no rīta, ēdam brokastis, ejam uz darbu – meklējam veidu, kā justies labi. Piemēram, dažas pieturas pirms darbavietas izkāpju, izstaigājos," piemēru min Andris. Arī citos brīžos jāmēģina saskatīt labo – darbā mēs kaut ko lietderīgu, interesantu izdarām, nopelnām naudu, tiekamies ar tuvajiem.

Speciālists stāsta, ka ikvienam no mums ir savi veidi, kā sevi palutināt: "Kādam vīna glāze, kādam ceļojums." Arī sevis lutināšana ir būtiska pozitīvajai dzīves daļai – ja mums būs pilna galva ar to, kas ir slikti, mēs būsim nelaimīgi. Arī tad, kad labā nav ļoti daudz, ir jāspēj baudīt to, kas ir. "Tad mēs jūtamies laimīgāki, veselāki, stiprāki."