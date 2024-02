Sakārtots un pārdomāts skapis var būt īsta svētība. Īpaši agros un steidzīgos rītos. Ja garderobe ir pilna ar drēbēm, kas nekad nav vilktas, bet tiek paturētas, jo "varbūt kādreiz es šo uzvilkšu", var rasties juceklis, kas novedīs pie tā, ka aši uzvilksi savu mīļāko džemperi. Un tā atkal un atkal. Te būs daži padomi, kā bez žēlastības atbrīvoties no nevajadzīgajām drēbēm.

Ja nu ļoti māc šaubas – paturēt vai atbrīvoties –, izņem drēbes no skapja un noliec pavisam citā vietā. Tad pavēro – pietrūkst tās žaketes vai tomēr nē? Varbūt ne reizi par to pat neiedomāsies. Reizēm gadās arī tā, ka kāds apģērbs patīk tik ļoti, ka skapī sāk krāties kopijas, proti, sešas teju identiskas baltas blūzes. Labākajā gadījumā paturi divas, jo, visticamāk, no šīm sešām tik un tā vilksi vienu – vismīļāko.