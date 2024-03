2023. gadā Latvijā bija 3444 piespiedu dalītie īpašumi daudzdzīvokļu mājās, kurās dzīvo aptuveni 110 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Skaitlis ir gana liels, un, ja kādreiz zemes izpirkšana patiesi bija visai sarežģīts un nepatīkams process, nu likums atvieglo daudzdzīvokļu ēkas īpašniekiem veicamās darbības. Kā to izmantot un izbeigt pienākumu maksāt par svešas zemes izmantošanu, skaidro Tieslietu ministrijas (TM) eksperti, kuri norāda – labāk rīkoties ātrāk, nevis nogaidīt, jo "nekustamā īpašuma vērtībai ir tendence tikai pieaugt".

Kādas priekšrocības sniedz Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums? Kā skaidro TM Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska, likums piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas procesu dzīvokļu īpašniekiem krietni atvieglo. "No dzīvokļu īpašniekiem šobrīd tiek prasīti divi lēmumi un pirkuma maksa. Ja nebūtu šī likuma, viss būtu jādara pašiem dzīvokļu īpašniekiem," viņa skaidro. Pirmkārt, par zemes zem daudzdzīvokļu mājas izpirkšanu visai daudzdzīvokļu mājai būtu jāvienojas vienbalsīgi. Pat ja zemi iegādātos deviņi no 10 dzīvokļu īpašniekiem, tā nebūtu savienojama ar daudzdzīvokļu ēku, jo zemes un dzīvokļu īpašnieku skaits, un īpašuma daļa nesakristu. Tāpat pašiem būtu jāierosina un jāsedz izmaksas par zemes uzmērīšanu, īpašumu sakārtošanu zemesgrāmatā un citiem birokrātiskiem procesiem.

"Tas ir gana piņķerīgi, pat ja to dara viens cilvēks savam zemesgabalam. Tas ir izdarāms, taču prasa konkrētu darbību veikšanu un iešanu uz mērķi. Taču, ja vēl pa vidu jāvienojas par kaut kādiem izdevumiem, piemēram, kā segsim uzmērīšanas izdevumus, tas procesu padara vēl sarežģītāku. Turklāt vēl būtu jāvienojas ar zemes īpašnieku, par kādu cenu šī zeme tiks pārdota. Un vēl sarežģītāk ir tad, ja māja atrodas uz vairākiem zemesgabaliem ar dažādiem zemes īpašniekiem, nevis tikai viena," skaidro TM eksperte. Kā izrādās, it sevišķi Rīgas mikrorajonos šādu dalīto īpašumu nav mazums. Aptuveni 30 procenti no visiem dzīvokļiem Rīgā ir dalītajā īpašumā.