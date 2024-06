Līksnas muižas parks, kas rotāja greznās muižas apkārtni kādreiz, gandrīz jau nav saglabājies, taču, nokļuvis labu cilvēku rokās, tas guvis otro dzīvību un ar katru gadu kļūst arvien krāšņāks un krāšņāks. Tas pulcē ne tikai apmeklētājus no Latvijas, bet arī no ārvalstīm. Mūsdienās šis parks jau ir neatņemama Līksnas sastāvdaļa, kuru novērtē un kopj ne tikai darbinieki, bet arī vietējie iedzīvotāji. Un ne velti – parks atrodas vien 15 minūšu brauciena attālumā no Daugavpils, teju pašā šosejas Rīga – Daugavpils malā.