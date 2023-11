Dzimumloceklis nav tikai anatomisks rīks, kā atšķirt dzimumus, tas sniedz dzīvību un nēsātājam pat pašapziņu. Acīmredzot erekcija un ar to saistītā bauda ir daļa no apbrīnas iemesliem, jo jau kopš aizvēsturiskiem laikiem peņa pielūgsme ir bijusi teju grandioza. Vīriešu veselības mēneša laikā jāsāk domāt – ja dzimumlocekli šodien dievinātu tikpat ļoti kā kādreiz, visticamāk, ārsta apmeklējums nebūtu vien rets un ekskluzīvs, teju vienreizējs pasākums pienākuma vārdā.

Runājot par vīrieša dzimumlocekli, reliģijas loma ir tikpat liela kā galējības – no idejas par dievbijīgiem, askētiskiem indivīdiem, kuri cēla mērķa vārdā sev liedz seksa priekus, līdz tā saucamajiem pagāniem, kas piekopuši dīvainus rituālus ar locekli galvenajā lomā. Jā, tostarp seksa orģijas par godu auglības dieviem.

Viens no pasaulē pirmajiem seksuālajiem pielūgsmes tēliem ir auglības dievietes ar kuplām krūtīm Villendorfas Venēras statuete, kas datēta ar aptuveni 28 000. un 25 000. gadu pirms mūsu ēras. Tā ir bijusi viena no daudzām līdzīgām figūriņām, kas tiek saistītas ar dzimstības fetiša idejām, māti dievieti un pat lietošanu masveida orģiju laikā. Mūsdienās šī doma šķiet nepieņemama, smieklīga un apšaubāma, kas, iespējams, ir kā norāde uz to, cik tomēr puritānisks cilvēks gadu simtu laikā ir kļuvis. Arī attiecībā uz dzimumlocekļa pielūgsmi, kam ir liela un bagāta vēsture un kas var daudz pastāstīt par cilvēces attīstību.