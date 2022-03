Aicina piedalīties akcijā un paust atbalstu Ukrainai, sējot saulespuķes

Ceturtdien, 24. martā, sākas akcija "Saulespuķes vienotai Eiropai kopā ar Ukrainu", kurā ikviens cilvēks, organizācija un darba kolektīvs aicināti sēt saulespuķes un stādiņus lolot līdz 9. maijam – Eiropas dienai –, kad plānota saulespuķu stādīšanas talka. Akcijas mērķis ir paust atbalstu Ukrainas tautai, Ukrainas atjaunošanai un integrācijai Eiropas Savienībā.

"Dienā, kad aprit mēnesis kopš Krievija uzsāka karu Ukrainā, mēs aicinām sabiedrību vienoties cerībās par labāku nākotni. Raugoties, kā dīgst saulespuķes stāds un rūpējoties par to, kopā gaidīsim labvēlīgas debesis, gaismu un siltumu, lai saulespuķe varētu mierīgi dzīt saknes zemē – tāpat kā Ukrainas tauta savā brīvajā valstī un Eiropas Savienības sastāvā," par akcijas mērķiem stāsta Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, aicinot iesaistīties arī skolas, iestādes un uzņēmumus.

Saulespuķu lauki ir viens no Ukrainas simboliem, tāpēc pēdējā mēneša laikā tās cilvēkiem dažādās pasaules malās ir kļuvušas par vienu no Ukrainas brīvības un solidaritātes atbalsta zīmēm. Un ne velti – saulespuķe ir dzīvības un gaismas simbols. Saulespuķes priecē ne tikai ar savu skaistumu, tās spēj arī attīrīt augsni, ūdeni un gaisu. Ukrainas vēsturē saulespuķes tikušas izmantotas kā miera simbols jau iepriekš, īpašu nozīmi iegūstot 1996. gadā, kad, Ukrainai atsakoties no kodolieročiem, saulespuķes tika iestādītas bijušajā raķešu bāzē.

Foto: Publicitātes foto

Akcijas organizatori – Pilsoniskā alianse kopā ar Eiropas Kustību Latvijā – aicina dalībniekus dalīties ar savu saulespuķu sēšanas un audzēšanas pieredzi sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus #UkrainaEiropā un #SaulespuķesUkrainai. Informācija par saulespuķu stādīšanas talku 9. maijā sekos.