Audzētavas Latvijā, kurās iegādāties galveno svētku rotu – Ziemassvētku eglīti

Brist pa dziļo sniega segu, lai zem apsnigušajiem zariem atrastu savu īsto svētku eglīti – tā ir tikai viena no svētku tradīcijām, kas Ziemassvētku gaidīšanas laiku padara īpašu. Taču eglīti cirst nedrīkst, kur vien ienāk prātā, tādēļ par to, lai svētku eglīte būtu pieejama visiem, parūpējušās stādaudzētavas un kokaudzētavas. Lūk, ko tās piedāvā šogad.

Portāls "Māja&Dārzs" apkopojis audzētavas un zemnieku saimniecības Latvijā, kurās varēsi atrast sev vēlamo kociņu. Ņem vērā, ka eglīšu cenu ietekmē gan tās šķirne, gan izmērs un krāšņums. Tāpat, ja vēlies eglīti aplūkot un izvēlēties klātienē, vispirms par savu apciemojumu pabrīdini audzētājus, sazinoties telefoniski.

Ja arī tu zini kādu stādaudzētavu vai zemnieku saimniecību Latvijā, kurā pārdod apburošas Ziemassvētku eglītes, taču šajā sarakstā nav iekļauta, pastāsti par to komentāru sadaļā vai raksti e-pastā: zurnali@delfi.lv.

Stādaudzētava "Ezeregles"



Griezto eglīšu cena: no 20 līdz 150 eiro

Vai tirgo eglītes podos: no 2.50 līdz 60 eiro

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: nē

Adrese: eglītes iespējams iegādāties Biķernieku ielā 57, Rīgā

Kontakti: 26789000, bet plašāku informāciju par eglīšu cenām, izmēriem un piegādēm vari lasīt šeit.

Meža Rasas



Griezto eglīšu cena: no 12 līdz 150 eiro

Vai tirgo eglītes podos: podos pieejamas sudrabegles, no 32 līdz 75 eiro

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: jā, tikai jāapbruņojas ar kārtīgiem zābakiem un gribēšanu brist pa dziļo sniegu

Adrese: "Meža Rasas", Vīpes pagasts, Jēkabpils novads

Kontakti: 26331718, bet plašāku informāciju par eglīšu cenām, izmēriem un piegādēm vari lasīt šeit.

Ei DĀRZI/Olaines kokaudzētava



Griezto eglīšu cena: no 10 līdz 50 eiro

Vai tirgo eglītes podos: no 10 līdz 60 eiro

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: tikai atsevišķos gadījumos

Adrese: "Gaiļi", Brankas, Cenu pagasts, Jelgavas novads

Kontakti: 29491823 vai 29338357, bet plašāku informāciju par eglīšu cenām, izmēriem un piegādēm vari lasīt šeit.

Zemnieku saimniecība "Cīskas"

Griezto eglīšu cena: sākot no 25 eiro

Vai tirgo eglītes podos: nē

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: jā

Adrese: "Cīskas", Bikstu pagasts, Dobeles novads

Kontakti: 28372648 (Gita Evardsone), bet plašāku informāciju par eglīšu cenām, izmēriem un piegādēm vari lasīt šeit.

Egļu audzētava "Pakalni"



Griezto eglīšu cena: no 12 eiro par metru garu egli līdz 100 eiro par 4.5 metrus garu egli

Vai tirgo eglītes podos: cena sākot no 5 līdz 20 eiro, jebkuru egli augstumā līdz 1.25 metriem piedāvā iestādīt podiņā par papildu 7 eiro samaksu

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: jā, vēlams iepriekš informēt audzētavu, zvanot vai rakstot e-pastu

Adrese: "Pakalni", Ropažu novads (Audzētavu iespējams atrast "Google Maps" aplikācijā, meklējot "E-glītes.lv"

Kontakti: 29175813 un info@e-glites.lv, bet plašāku informāciju par eglīšu cenām, izmēriem un piegādēm vari lasīt šeit.

Piebilde! Mājaslapas katalogā iespējams izvēlēties savu īsto eglīti – katra katalogā pieejamā egle ir specifiski fotografēta un tai ir unikāls atpazīšanas kods, tādejādi klients saņems tieši to eglīti, kuru ir izvēlējies. Katra eglīte tiek nocirsta vai iestādīta podiņā tikai tad, kad tā ir pasūtīta, tādēļ saimnieki garantē svaigu, smaržīgu un tikko cirstu eglīti!

Stādu audzētava "Rožlejas"



Griezto eglīšu cena: no 5 līdz 15 eiro, pieejamas no 1.5 līdz 3 metrus garas eglītes, nelielā daudzumā arī aptuveni 4 metrus augstas egles, kuru cena ir 25 eiro

Vai tirgo eglītes podos: metra garumā pieejamas gan Latvijas zaļās egles, gan sudrabegles, gan baltegles – to cena 15.50 eiro, savukārt no 1.3 līdz 2 metru augstas podiņos pieejamas tikai sudrabegles, to cena sākot no 26.50 līdz 32.50 eiro

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: jā, bet uz lauka var izvēlēties tikai Latvijas zaļās egles un tikai grieztās

Adrese: "Rožlejas 1", Jumpravas pagasts, Ogres novads (šosejas A6 Rīga-Daugavpils 63 kilometrā, braucot no Rīgas puses – 7 kilometrus no Lielvārdes, iebraukšana no šosejas)

Kontakti: 26539686 vai 26440477, bet plašāku informāciju par eglīšu cenām, izmēriem un piegādēm vari lasīt šeit.

SIA "Winterstyle"



Griezto eglīšu cena: piedāvā "Nordmann" un Latvijas (parastās eglītes), cena sākot no 15 līdz 165 eiro

Vai tirgo eglītes podos: piedāvā "Nordmann", sudrabegles un Latvijas egles, cenas sākot no 20 līdz 55 eiro

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: nē

Adrese: "Viduslīdumnieki", Tīnūžu pagasts, Ogres novads (ērti var atrast caur "Waze" aplikāciju), bet no 10. decembra eglītes var iegādāties arī tirdzniecības vietās:

Rīgā, Ieriķu ielā 3 (pie t/c "Domina");

Rīgā, Dzelzavas ielā 72 (pie "Mēbeļu nama");

Salaspilī, Skolas ielā 9;

Siguldā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2 ("Jāņa tirgus");

Ulbrokā, Peldu ielā 2 (pie veikala "Elvi").

Kontakti: 29212024 vai 26569489, bet plašāku informāciju par eglīšu cenām, izmēriem un piegādēm vari lasīt šeit.

Kokaudzētava "Dzērves"



Griezto eglīšu cena: kokaudzētava nepiedāvā grieztās eglītes – tās tiek audzētas tikai podos, lai pēc svētkiem varētu iestādīt

Vai tirgo eglītes podos: no 20 līdz 40 eiro

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: nē

Adrese: Kraukļu iela 19, Rīga un "Dzērves", Valles pagasts

Kontakti: 26440974, bet plašāku informāciju par eglīšu cenām, izmēriem un piegādēm vari lasīt šeit un šeit.

Stādaudzētava "Blīdene"



Griezto eglīšu cena: parastām eglītēm, kuras garumā ir no 1.5 līdz 2.5 metriem, cena ir no 15 eiro; balteglītes ir no 25 līdz 50; ir arī metru garas eglītes, kas ir zem 10 eiro

Vai tirgo eglītes podos: no 15 līdz 25 eiro

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: nē

Adrese: "Namalauki", Blīdenes pagasts, Saldus novads, taču eglītes iespējams iegādāties arī pie tirdzniecības centriem un veikaliem:

Mārupes stādu centrā;

Jelgavā – Driksas ielā 2;

Rīgā pie t/c "Olimpija";

Kontakti: 27840382, 29477588 vai 28643889, bet plašāku informāciju par eglīšu cenām, izmēriem un piegādēm vari lasīt šeit.

Kokaudzētava "Baltezers"

Griezto eglīšu cena: sākot no 5 eiro

Vai tirgo eglītes podos: no 8.50 līdz 40 eiro

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: nē, eglītes jau ir sapodotas

Adrese: SIA "Kokaudzētava Baltezers", Ādažu novadā

Kontakti: 67996370 vai 29151190, bet plašāku informāciju par eglīšu cenām, izmēriem un piegādēm vari lasīt šeit.

Egļu audzētava "Paegles egles"



Griezto eglīšu cena: parastā (Latvijas meža) formēta egle no 12 līdz 45 eiro

Vai tirgo eglītes podos: asās egles (sudrabegles) sākot no 25 līdz 35 eiro, Serbijas egles sākot no 25 līdz 30 eiro, savukārt Kanādas egles sākot no 25 līdz 30 eiro

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: visi laipni aicināti audzētavā, lai izstaigātu laukus, izvēlētos un paši arī nozāģētu savu izvēlēto eglīti (protams, ir arī darbinieki, kas eglīti var nozāģēt un pēc tam sapakot eglīšu sietā)

Adrese: "Meldri", Tomes pagasts, Ogres novads

Kontakti: 28711094 vai 29176020, bet plašāku informāciju par eglīšu cenām, izmēriem un piegādēm vari lasīt šeit.

Zemnieku saimniecība "Rudzīši"



Griezto eglīšu cena: piedāvā formētas eglītes sākot no 1.50 līdz pat 7 metru garuma sākot no 30 eiro

Vai tirgo eglītes podos: nē

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: jā, iepriekš vienojoties par apmeklējuma dienu un laiku

Adrese: "Rudzīši", Bērzes pagasts, Dobeles novads

Kontakti: 28310830, bet plašāku informāciju par eglīšu cenām, izmēriem un piegādēm vari lasīt šeit.

Stādaudzētava "Dimzas"



Griezto eglīšu cena: no 5 līdz 200 eiro

Vai tirgo eglītes podos: no 8 līdz 40 eiro

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: nē

Adrese: "Dimzas", Platones pagasts, Jelgavas novads

Kontakti: 25951565, bet plašāku informāciju par eglīšu cenām, izmēriem un piegādēm vari lasīt šeit.

Stādaudzētava "Jaunbērzi"



Griezto eglīšu cena: zāģētas baltegles sākot no 30 eiro, formētas Latvijas egles sākot no 15 eiro

Vai tirgo eglītes podos: cenas sākot no 25 eiro

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: nē

Adrese: Rīga, Graudu iela 55

Kontakti: 26160555, bet plašāku informāciju par eglīšu cenām, izmēriem un piegādēm vari lasīt šeit.

SIA "Egļu serviss"

Griezto eglīšu cena: tirdzniecības vietās no 10 līdz 195 eiro, pasūtot internetā no 15 līdz 949 eiro; ir pieejamas Latvijas, "Nordmann" un sudrabegles.

Vai tirgo eglītes podos: ir pieejamas Latvijas, Dundangas, "Nordmann" un sudrabegles podos; cenas tirdzniecības vietās no 15 līdz 75 eiro, bet, pasūtot internetā, no 12 līdz 95 eiro

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: nē

Adrese: savu eglīti iespējams izvēlēties 21 tirdzniecības vietā:

Maskavas iela 257, pie tc Akropole, tirdzniecības vieta atvērta no 09.12.

Biķeru iela 4, Dreiliņi, pie TC Sāga, tirdzniecības vieta atvērta no 09.12.

Krasta iela 46, pie t/c "Mols", tirdzniecības vieta atvērta no 07.12.

Kārļa Ulmaņa gatve 122, pie lielveikala "Sky", tirdzniecības vieta atvērta no 03.12.

Hipokrāta iela 28, pie lielveikala "Sky", tirdzniecības vieta atvērta no 03.12.

Duntes iela 19A, pie i/c "Sky&More", tirdzniecības vieta atvērta no 03.12.

Stirnu iela 26, pie lielveikala "Rimi", tirdzniecības vieta atvērta no 03.12.

Lielirbes iela 27, pie TC "Rīga" jeb "Bowlero", tirdzniecības vieta atvērta no 04.12.

Brīvības gatve 372, pie t/p "Akropole Alfa", tirdzniecības vieta atvērta no 07.12.

Kurzemes prospekts 1, pie t/c "Damme", tirdzniecības vieta atvērta no 03.12.

Biķernieku iela 143, pie t/c "Mežciems", tirdzniecības vieta atvērta no 10.12.

Imantas 15. līnija 7, pie lielveikala "Rimi", tirdzniecības vieta atvērta no 10.12.

Krasta iela 79, pie lielveikala "Sky", tirdzniecības vieta atvērta no 16.12.

Gaiļezera iela 8, pie t/c "Gaiļezers", tirdzniecības vieta atvērta no 10.12.

Rīgas iela 11A, Jelgava, pie t/c "Valdeka", tirdzniecības vieta atvērta no 10.12.

Rīgas gatve 5, Ādaži, pie t/c "Apelsīns", tirdzniecības vieta atvērta no 06.12.

Džutas, Krustkalni, Ķekavas pag., pie t/c "A7", tirdzniecības vieta atvērta no 16.12.

Dzelzavas iela 78, pie lielveikala Rimi, tirdzniecības vieta atvērta no 16.12.

Juglas krastmala 2, pie TC Juglas centrs, tirdzniecības vieta atvērta no 10.12.

Mīlgrāvja iela 14, pie lielveikala Rimi, tirdzniecības vieta atvērta no 19.12.

Rīgas iela 22, Ķekava, pie lielveikala Rimi, tirdzniecības vieta atvērta no 16.12.



Kontakti: 26533388 vai 67292639, bet plašāku informāciju par eglīšu cenām, izmēriem un piegādēm vari lasīt šeit.

Piebilde! Pasūtot egli internetā, klientam tiek izvēlētas visskaistākās egles, ko rūpīgi atlasa personāls. Tirdzniecības vietās ir pieejamas dažādas kvalitātes eglītes. Eglīšu klāsts gan internetā, gan tirdzniecības vietās var mainīties atkarībā no pieejamības.

Daugmales eglītes

Griezto eglīšu cena: 8 eiro. Klietni aicināti atbraukt uz eglīšu audzētavu, izvēlēties sev tīkamāko svētku rotu un pašiem to nocirst, tādēļ līdzi ieteicams ņemt savu zāģi vai cirvi

Vai tirgo eglītes podos: nē

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: jā, bet par ierašanos lūgums iepriekš paziņot (aktīva tirgošanās plānota 10., 11., 17., 18. un 24. decembrī)

Adrese: Daugmale, eglītes atrodas blakus saimniecībai "Jaunakeri"

Kontakti: 25576817, bet plašāku informāciju un aktualitātes varat lasīt šeit.

SIA "Egļu piegāde"

Griezto eglīšu cena: piedāvā "Nordmann" egles, cena sākot no 20 līdz 500 eiro

Vai tirgo eglītes podos: no 20 līdz 40 eiro

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: jā

Adrese: Grobiņa, Liepājas novads, taču eglītes iespējams iegādāties arī Rīgā:

Rīgā, Lielirbes ielā 29, starp t/c "Spice" un "Spice Home";

Rīgā, Mūkusalas ielā 71, pie t/c "Rīga Plaza" Londonas ieejas;

Rīgā, Dzirnavu ielā 67, t/c "Galerija Rīga"

Kontakti: 67889633, bet plašāku informāciju un aktualitātes varat lasīt šeit.

Audzētava Bauskas novadā



Griezto eglīšu cena: piedāvā sudrabegles un Kanādas zaļās egles garumā no pusotra līdz četrarpus metriem, cena sākot 20 eiro

Vai tirgo eglītes podos: nē

Vai var izvēlēties eglīti uz lauka, atbraucot klātienē: klienti aicināti savu eglīti izvēlēties klātienē, to pašu spēkiem arī nocērtot vai nozāģējot, bet, ja nepieciešama palīdzība, tā tiks nodrošināta

Adrese: Rutki, Codes pagasts, Bauskas novads

Kontakti: 26207260, bet plašāku informāciju un aktualitātes varat lasīt šeit.