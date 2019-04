Bažas par inficētajiem tomātiem: tirgotāji argumentē ar stingrām kvalitātes kontrolēm

Marta izskaņā satraukumu raisīja fotogrāfija ar visai neparasta izskata tomātiem lielveikalu plauktos, kas, iespējams, ir vīrusu skarti. Portālam "Tavs Dārzs" speciālisti skaidroja, ka šos tomātus var lietot uzturā, bet veikalu pārstāvji argumentē ar stingrām kvalitātes kontrolēm, kā arī sola pievērst pastiprinātu uzmanību dārzeņiem.

"Tavs Dārzs" jau vēstīja, ka par aizdomīga izskata tomātiem lielveikalu plauktos savā "Facebook" lapā brīdināja dārzeņkopības speciāliste Mārīte Gailīte. Viņa pieļāva, ka, iespējams, tomāti ir Pepino vīrusa vai arī ToBRFV vīrusa skarti.

Kā skaidroja dārzeņkopības speciāliste, šādi vīrusi nav ārstējami, kā arī ir ļoti postoši augiem, bet cilvēki šos tomātus var lietot uzturā. To, ka šādus tomātus var ēst, "Tavs Dārzs" apstiprināja Valsts augu aizsardzības dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvji, kuri arī pastāstīja, cik gan bīstami šādi vīrusi var būt augiem. Pēc šādu tomātu iegādes nepieciešams kārtīgi mazgāt un dezinficēt rokas, kā arī nevajadzētu pēc šāda tomāta apčamdīšanas ķerties klāt saviem tomātu stādiņiem, jo tos var inficēt.

Noteikti standarti un pārbaudes

"Tavs Dārzs" vērsās arī pie lielveikalu pārstāvjiem, lai noskaidrotu, vai plānots pastiprināti veikt pārbaudes dārzeņiem.

"Tie nav mūsu tomāti," norādīja SIA "Rimi Latvia" pārstāve Dace Preisa. Viņa arī mudināja vērsties pie cita lielveikala, lai risinātu šo jautājumu par, iespējams, inficētajiem tomātiem.

SIA "Maxima Latvija" kvalitātes un vadības departamenta direktore Dace Grava skaidroja, ka augļu un dārzeņu kvalitātes standarti visos veikalos "Maxima" ir vienoti un atbilst ne tikai PVD un Eiropas Savienības noteiktiem standartiem, bet ir veidoti vēl detalizētāki, proti, tiem ir noteikts standarts gan kā produktam jāizskatās vizuāli, gan arī kādam jābūt tā detalizētam aprakstam. Tajā ir aplūkota produktu forma, izskats, krāsa un citi raksturlielumi. "Šādu pastiprinātu standartu izstrāde ir veidota, vadoties no mūsu pircēju perspektīvas – cilvēki arvien vairāk izvēlas svaigu un veselīgu pārtiku, tāpēc ir īpaši svarīgi, lai augļi un dārzeņi veikalos atbilstu mūsu pircēju prasībām," uzsver Grava.

Kā stāsta SIA "Maxima Latvija" pārstāve, pēc izskanējušās informācijas par tomātiem, kas, iespējams, neatbilst kvalitātes standartiem, uzņēmums nekavējoties rīkojies, sazinoties ar tomātu piegādātājiem, lai precizētu izskanējušo informāciju. "Praktiski uzreiz saņēmām apliecinājumu no tomātu audzētāja "CASI", ka gan produkts, gan to stādi un sēklas, kā arī iepakojums atbilst visiem nepieciešamajiem standartiem," apgalvo uzņēmuma pārstāve. "Iemesli, kāpēc dārzeņi vizuāli var atsķirties, var būt vairāki – sezonālu izmaiņu dēļ pārejot no ziemas uz vasaru laiku var rasties pigmentācija augļu mizā, saules ietekme, dārzeņi līdz galam nav nogatavojušies un var būt citi iemesli."

Savukārt SIA "Elvi" Latvija komercdirektore Laila Vārtukapteine "Tavs Dārzs" uzsver – nacionālā pārtikas mazumtirdzniecības tīklā "Elvi" tirgoto produktu kvalitāti regulāri uzrauga gan "Elvi" kvalitātes dienests, gan PVD speciālisti, kas kontrolē, lai tirdzniecības vide un tirgotās preces atbilstu visām likumdošanas normām.

"Augļi un dārzeņi, kas Latvijā tiek ievesti no ārzemēm, tiek pārbaudīti ne vien veikalos, bet arī pirms tam – muitas kontroles punktos un izplatītāju noliktavās, tāpēc pircēji var būt droši, ka veikalos ir nopērkami cilvēka veselībai nekaitīgi un kvalitatīvi produkti," mierina Vārtukapteine. "Šīs preces mūsu valstī tiek ievestas kā pārtika, tādēļ kvalitātes pārbaudēs eksperti primāri pārliecinās, ka produkti ir augstvērtīgi un droši lietojami uzturā, vairumā gadījumu atsevišķi neanalizējot ar pārtikas drošību nesaistītus faktorus, piemēram, potenciālo augu infekciju slimību ievešanas risku un šo produktu lietošanas radīto apdraudējumu lauksaimniecībai."

Arī SIA "Elvi" Latvija komercdirektore atzīst, ka uzņēmums ir informēts par izskanējušajām bažām par iespējami inficētiem tomātiem, kas satraukumu izraisīja tieši sociālajos tīklos. "Ņemot vērā ekspertu viedokli un atbildīgo dienestu paziņojumus, nav pamata bažām par šādu dārzeņu kaitīgumu cilvēku veselībai un ierobežojumiem to lietošanai uzturā," norāda Vārtukapteine.

Viņa arī skaidro, ka "Elvi" veikalos tiek regulāri pārbaudīta tirgoto preču atbilstību pārtikas kvalitātes prasībām, kā arī darbinieki turpmāk regulāri pārbaudīs veikalos esošos augļus un dārzeņus, no aprites izņemot bojātus un pārtikā nelietojamus produktus. "Tomēr jāatzīst – mūsu speciālisti var objektīvi novērtēt, vai veikalos esošie augļi un dārzeņi ir lietojami uzturā, taču nav apmācīti atpazīt potenciālas augu infekcijas, kas nav saistītas ar augļu vai dārzeņu atbilstību pārtikas kvalitātes prasībām, bet var būt postošas nacionālajai lauksaimniecībai," atzīst uzņēmuma komercdirektore. "Ja vēlmi veikt regulāras pārbaudes augļu un dārzeņu tirdzniecības vietās ar mērķi identificēt potenciālās augu slimības izteiks PVD vai VAAD darbinieki, veikalu tīkls "Elvi" ir gatavs sadarboties šī mērķa īstenošanai."

