Brīvdabas muzejs 4. un 5. septembrī aicina uz līdz šim lielāko gadatirgu

Jau šajā nedēļas nogalē - 4. un 5. septembrī - Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā norisināsies "Mūsdienu amatniecības tirgus 2021", kas būs plašākais gadatirgus pēdējo divu gadu laikā, portālu "Māja&Dārzs" informē muzeja pārstāve Līga Rimšēviča.

Viņa norāda, ka gadatirgū varēs iegādāties skaistus, noderīgus no dabīgiem materiāliem veidotus sadzīves priekšmetus, rotas un apģērbu, kā arī mājražotāju pārtikas produktus. Būs arī daudzveidīga kultūras programma bērniem un pieaugušajiem.

"Šis būs lielākais Latvijas amatnieku un pārtikas mājražotāju tirgus pēdējo divu gadu laikā. Tik plašs tāpēc, ka vēlējāmies parādīt ne tikai mūsdienīgos darinājumus, bet arī "saknes", no kurām muzejā dzima modernās amatniecības tirgus. Būs "Senā apmetne", kur varēs apskatīt un iegādāties arheoloģisko izrakumu rekonstrukcijas un atdarinājumus, būs arī labākie meistari no Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus. Vairāk nekā 200 dalībnieku vidū būs gandrīz 20 keramiķu, 30 rotkaļu un rotu darinātāju, vairāk nekā 70 amatnieki piedāvās tekstila, filca un zīda izstrādājumus, kā arī krāšņus adījumus un tamborējumus. Būs koka un rotaļlietu meistari, pinēji, metālkalēji un stiklinieki. Īpaši vēlos akcentēt to mūsdienu mākslinieku un dizaineru darbus, kuru zīmolus pazīst jau arī ārpus Latvijas" – stāsta viena no tirgus organizatorēm Inga Siliņa.

Kā stāsta muzeja pārstāve, paralēli tirgus norisei muzeja teritorijā būs dažādas kultūras aktivitātes. 4. septembrī:

Vidzemes sētā, ievērojot spēkā esošos epidemioloģiskos noteikumus, pulksten 11 būs iespēja noskatīties Latvijas Leļļu teātra izrādi "Makss un Morics";

savukārt pulksten 13 varēs noklausīties Antas Eņģeles koncertprogrammu;

jau pulksten 15 notiks grupas "Rahu The Fool" koncerts.

Savukārt 5. septembrī muzejā teritorijā būs šādas aktivitātes:

Vidzemes sētā, ievērojot spēkā esošos epidemioloģiskos noteikumus, pulksten 11 varēs noskatīties Latvijas Leļļu teātra izrādi "Bruņinieks, kuram sāpēja zobi";

pulksten 13 varēs noklausīties grupas "Arcandela" koncertu,;

jau pulksten 15 ar koncertu priecēs grupa "Latvian Manouche Quartet".

Abas dienas pie Ostmalas noliktavas darbosies bērnu karuselis, Priedes kroga pļavā skanēs dziesmu mirkļi ar Katrīnu Dimantu un Rolandu Zelču, bet pie Nidas dūmistabas būs izstādītas gleznotāju Agnijas Ģērmanes un Baibas Rēderes gleznas, un abas dienas pulksten 14, mākslinieču vadīta, gleznošanas meistarklase.

Muzeja pārstāve atgādina, ka, saskaņā ar spēkā esošajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem tirgus teritoriju, ievērojot distanci, var apmeklēt ikviens. Lai apmeklētu kultūras pasākumus Vidzemes sētā un glezniecības meistarklasi pie Nidas dūmistabas, ir nepieciešams uzrādīt Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Tas neattiecas uz bērniem līdz 12 gadu vecumam. Apmeklējot muzeja eksponātēkas vai citas iekštelpas, obligāti jāvalkā sejas maska.