Cīņā pret augļu mušiņām ej ar vīnu un ābolu etiķi

Viena no nebeidzamajām problēmām vasarā – augļu mušiņu jeb drozofilu uzmācīgais uznāciens. Lai atbrīvotos no tām, vajadzīga pacietība un gudri risinājumi, taču lielā mērā ar tām var cīnīties līdzīgi kā ar skudrām, knišļiem un citiem nepatīkamiem viesiem, kas apsēduši augļus un dārzeņus. Raugām, ko iesaka portāls "Country Living".

Lai gan šķiet, ka augļu mušiņas parādās no nekurienes, jo vienu dienu to nav, bet nākamajā jau apsēdušas visu augļu bļodu, patiesībā tās piesaista augļu un dārzeņu rūgšanas process. Drozofilu mātītes dēj olas pārgatavu vai pūstošu augļu virspusē vai iekšpusē, turklāt dara to pamatīgi – vienā reizē izdējot līdz pat 500 olām, raksta portāls. Tāpēc svarīgi rīkoties ātri – kolīdz pamani pirmās augļu mušiņas. Vēl viens svarīgs iemesls, kādēļ jāsāk rīkoties nekavējoties – drozofilas spēj pāroties divas dienas pēc tam, kad kļūst pieaugušas.

Pats pirmais uzdevums ir rūpīga virsmu notīrīšana, jo augļu mušiņām nepatīk tīrība. Ja virsmas notīrītas, viss spīd un laistās, nekur nav palikušas pārtikas daļiņas vai atliekas, bet ir vēl dažas drozofilas, kas parādās, laiks ķerties pie papildu līdzekļiem.

Lai augļu mušiņu mātītes nedētu olas, izmet visus augļus un dārzeņus, kas ir pārgatavojušies vai sākuši bojāties. Tās, kas vēl lidinās vai nosēdušās uz virsmām, vari pievilināt vienuviet, izmantojot ābolu etiķi. Piepildi ar to bļodu vai glāzi, pārklāj ar plastmasas maisiņu vai pārtikas plēvi, nostiprini to ar gumiju un izdur sīkus caurumiņus. Etiķis piesaistīs augļu mušiņas un, kolīdz tās būs ielīdušas traukā, nevarēs izkļūt vairs ārā. Vēl ābolu etiķi vari izmantot tandēmā ar trauku mazgājamo līdzekli – ar ābolu etiķi pildītā glāzē vai bļodā pievieno nelielu daudzumu šķidrā trauku mazgājamā līdzekļa un kārtīgi samaisi. Etiķa smarža pievilinās mušiņas, bet ziepes neļaus tām izkļūt no sagatavotā līdzekļa.

Izmēģini alu vai vīnu – iztukšotu dzēriena pudeli atstāj netālu no vietas, kur zini, ka mušiņām patīk uzturēties. Pudelē palikušās dzēriena lāses pievilinās mušiņas, bet šaurais pudeles kakliņš būs dabiskais šķērslis un liegs tām izkļūt.