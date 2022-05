'Delfi' lasītāji atrāda savus šī gada Baltā galdauta svētku klātos galdus

Šogad "Delfi" aicināja lasītājus dalīties skaistajā un atrādīt savus svinīgos svētku galdus par godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai. No skaisti klātiem galdiem ar baltiem galdautiem līdz patriotiskiem piknikiem dabā – lūk, cik dažādi tika svinēti svētki!

"Ja 4. maijs tiek svinēts mājās, tad kopā ar mājiniekiem īpašā veidā mēģinām pasvītrot to, ka šī diena atšķiras no pārējām brīvdienām – uz galda klājam lina galdautu un vāzēs saliekam pavasara ziedus vai plaukstošos zarus, sveicot viens otru ar to, ka dzīvojam brīvā un neatkarīgā valstī," tā par Latvijas neatkarības atjaunošanas dienas svētku tradīcijām ģimenē pastāsta Anita Vaivare, viena no veikala "Ziemeļmeita" saimniecēm.

Lūk, tā kā baltais galdauts ir simbols tam, ka brīva valsts nav nekas pats par sevi saprotams, "Delfi" sadarbībā ar veikalu "Ziemeļmeita" nolēma, ka viens laimīgais konkursa uzvarētājs balvā saņems lina un mežģīņu galdautu no "Ziemeļmeita.lv"! Vairāk par "Ziemeļmeita" lasi šeit!

Konkurss noslēdzies! Pēc nejaušības principa izlozē tika noskaidrots, ka veiksme pavada Daci Daugavieti, kas saņem lina un mežģīņu galdautu nākamajiem svētkiem. Apsveicam! Liels paldies visiem par dalīšanos ar skaistajām svētku noskaņām.

Piedāvājam aplūkot, cik radoši esam bijuši šajos svētkos!