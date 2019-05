Floksis skarainais un nestandarta rozes: kādas pērles audzētāji piedāvās Stādu parādē

Kā informē rožu audzētāja Natālija Klestrova no Ventspils novada, Ziru pagasta, audzētavas kolekcijas jaunums ir "Babylon Eyes" grupas rozes, kas ir Persijas hibrīds. Viņa skaidro, ka šī roze neatbilst rožu standartiem un tam, kas parasti tiek saprasts ar vārdu "roze". Ziedi ir vienkārši, taču savdabīgi ir to krāsu salikumi. Tie variē no pasteļtoņiem līdz oranžiem, taču kopīgs ir tas, ka visiem ir tumšs centrs jeb "actiņa". "Krūmi ir labi zaroti, kompakti. Visām šīs rožu grupas šķirnēm ir raksturīga bagātīga ziedēšana visas sezonas garumā, līdz vēlam rudenim," atklāj audzētāja.



Floksis plankumainais un krastkaņepes

Savukārt Z/S Kaliņi jeb "Raunas stādi" piedāvājuma sarakstā izceļami šādi atradumi:

"Phlox maculata" 'Alpha' floksis plankumainais. Augstums: 80-100 centimetri. Ziedi: violetrozā, garā, cilindriskā ziedkopā, VII -VIII. Lapas: zaļas. Augšanas apstākļi: saule, pusēna, vidēji mitra, irdena, trūdvielām bagāta augsne.

"Phlox paniculata" 'Neon flare blue' floksis skarainais. Augstums: 50-60 centimetri. Ziedi: gaiši, mazi ar violetrozā plankumiem ziedlapu galos un centrā, VII -VIII. Lapas: zaļas. Augšanas apstākļi: saulaina vieta, vidēji mitra, irdena, trūdvielām bagāta augsne.

"Eupatorium" 'Riesenschirm' krastkaņepe. Augstums: divi metri. Ziedi: vīnsarkani, lieli, VII - X. Lapas: zaļas. Augšanas apstākļi: saule, pusēna, vidēji mitra, mitra, barības vielām vidēji bagāta, bagāta augsne. Piezīmes: piesaista tauriņus.

"Thalictrum dipterocarpum" 'Album' Delavē saulkrēsliņš. Augstums: 1-1,5 metri. Ziedi: balti, smalki, VII -VIII. Lapas: zaļas. Augšanas apstākļi: saule, pusēna, barības vielām vidēji bagāta, bagāta augsne, vidēji mitra augsne.

"Achillea millefolium" 'Red velvet' pelašķis parastais. Augstums: 75 centimetri. Ziedi: tumši sarkani, VI -VIII. Lapas: zaļas. Augšanas apstākļi: saulē, mēreni sausā, vidēji mitrā, barības vielām vidēji bagāta augsne. Piezīmes: piesaista tauriņus.

"Sanguisorba" 'Little angel' brūnvālīte. Augstums: 40-60 centimetri. Ziedi: sarkanbrūni, VII-IX. Lapas: raibas, zaļas ar baltu. Augšanas apstākļi: saule, pusēna, sausa, vidēji mitra, barības vielām vidēji bagāta, nabadzīga augsne.

Fotogalerijā pievienotā attēlu secība atbilstoša augstāk aprakstītajam.

Šī saimniecība piedāvā vasaras puķes un ziemcietes, graudzāles, dārzeņu un garšaugu stādus, nelielos daudzumos dekoratīvos krūmus un skuju kokus.

Dekoratīvo stādu "odziņas"



Kā atklāj dekoratīvo stādu audzētavas "Arumi" pārstāvji, darbība ir aizsākusies jau 1990. gadā, kad kā vaļasprieks tika aizsākta dažādu skuju koku pavairošana. "Laika gaitā, vaļaspriekam pārveidojoties daudz nopietnākā un laikietilpīgākā nodarbē, kļuvuši par stādaudzētavu, kurā ir pieejams plašs dekoratīvo stādu sortiments." Īpašo "odziņu" vidū minamas: