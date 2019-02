Garšaugu dārziņš uz palodzes: kā no spraudeņa izaudzēt piparmētru

Veidojot savu garšaugu dārziņu uz palodzes, vērts tajā iekļaut arī aromātiskās piparmētras. Kā izlolot smaržīgo augu, stāsta "Piparmētru namiņa" saimniece Lolita Duge, kas nodarbojas ar mētru pārstrādi un audzēšanu.

Sarunā ar "Tavs Dārzs" Lolita gan atzīst, ka iekštelpās nav mēģinājusi audzēt piparmētras no sēkliņas, bet viņai izdevies izaudzēt šokolādes mētru, kas nokniebta no auga un jau bija izdzinusi spēcīgas saknītes, lai to varētu pārstādīt podā.

No esošā stāda nepieciešams nokniebj spēcīgāko zariņu, ko liek traukā ar ūdeni. Ik pa laikam ir jāapskata, vai nav trauciņš nav sauss. Pēc kāda laika piparmētra sāks dzīt saknes. Kad stādiņš būs sasniedzis pietiekamu augstumu (Lolitas gadījumā tas bija aptuveni 15 centimetri), tad to var stādīt.

"Lielveikalos iegādājamie stādi ne tik ļoti grib turpināt dzīvi citā vietā," tā par piparmētru pavairošanu no veikalā nopērkamajiem piparmētru stādiem stāsta piparmētru audzētāja. "Maz ticams, ka tas izdosies."

Stādīšanai podiņā saimniece iesaka izvēlēties vieglu melnzemi, kas sajaukta ar kūdru. Ne mazāk svarīga ir arī trauka izvēle – vēlams, lai tam būtu apakšā "caurumiņš", pa kuru varētu notecēt liekais ūdens. Lai gan piparmētrām patīk mitrums, ar laistīšanu nevajadzētu aizrauties. "Mitruma dēļ var nopūt auga sakne," brīdina audzētāja.

Pods ar augu jānovieto istabas temperatūrā, kur ir silti, proti, vismaz +20 grādi pēc Celsija. Piparmētru audzētāja iesaka augus novietot uz palodzes siltā un saulainā vietā, pretējā gadījumā augs nīkuļos. Ik pa laikam iekštelpās augošo piparmētru nepieciešams atjaunot, nokniebjot no tās zariņu un izlolojot jaunu stādu.

Tāpat saimniece atgādina, ka telpās audzētas piparmētras nebūs tik raženas kā laukā audzētās, jo brīvā dabā tām tiek lielāka saules deva.

