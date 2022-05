Ieteikumi ledusskapja tīrīšanai ar mājās esošiem līdzekļiem

Ledusskapja tīrīšanai vajadzētu būt tikpat ierastam mājas darbam kā grīdu mazgāšana, un to ieteicams darīt ik pēc dažām nedēļām, lai nodrošinātu, ka vide ledusskapī ir higiēniska, un ledusskapis darbojas efektīvi. "Homes and Gardens" apkopojis ekspertu padomus, kā tīrīt ledusskapi no iekšpuses un ārpuses.

Visus plauktus, atvilknes un papildus trauciņus ievieto trauku mazgājamā mašīnā (ja to drīkst un izmērs atļauj), vai arī izmazgā izlietnē ar pēc iespējas karstāku ziepjūdeni. Vietas, kas ir īpaši netīras, mazgā ar siltā ūdenī izšķīdinātu ēdamkaroti dzeramās sodas.

Ledusskapja iekšpuse, ieskaitot durvju blīves, jānotīra ar mitru drānu. Var izmantot arī no ūdens un sodas izveidotu pastu, ko pēc tam noslauka ar citrona sulā izmērcētu mitru drānu. Pirms plauktu ievietošanas, visu noslauki ar sausu tīru dvieli vai drānu. Lai atbrīvotos no smakas ledusskapī, var izmantot mazgāšanas līdzekli no ūdens un galda etiķa. Šis līdzeklis noder arī īpaši netīru vietu mazgāšanai – uzsmidzini līdzekli un konkrētajām vietām, ļauj, lai tas iedarbojas, un pēc pāris minūtēm traipiem vajadzētu viegli notīrīties. Lai izvairītos no tā, ka ledusskapī veidojas nepatīkamas smakas, ieteikums tajā turēt nelielu burciņu ar dažām ēdamkarotēm sodas vai vati, kas sasūcināta ar etiķi.

Ledusskapja ārpusi noslauki ar ziepjūdenī samitrinātu drānu, neaizmirstot par augšējo daļu un rokturiem. Ja ledusskapis ir no nerūsējošā tērauda, var izmantot speciālu nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli.