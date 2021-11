Situācija, kad koki ir sastādīti vien dažu metru attālumā no mājas vai māja uzcelta pavisam netālu no kokiem, nav retums. Un vasarā tie lieti noder – pie mājas ir patīkams noēnojums, kur veldzēties karstajās dienās. Taču vētru un stipro vēju laikā galvu saķer ne viens vien mājas saimnieks – milzīgie zari, kas ikdienā rāmi sliecās pāri mājas jumtam, nu intensīvi šaudās līdzi vēja brāzmām. Šajā rakstā par to, kā noteikt, vai koks pie mājas uzskatāms par bīstamu, un kur šādos gadījumos vērsties.



Jau izsenis koki tika stādīti pie mājas ne tikai ainaviskuma un patīkamā noēnojuma vasarā dēļ, bet arī tādēļ, lai pildītu praktiskus uzdevumus un pasargātu māju, stāsta uzņēmuma "Koku eksperts" vadītājs, koku eksperts un sertificēts arborists Gvido Leiburgs. "Lieli koki nodrošina ēkai energoefektivitāti – vasarā ēka mazāk uzsilst un ir jātērē mazāk enerģijas, lai samazinātu temperatūru, savukārt ziemā, tieši pretēji, koki ap ēku samazina vēja ietekmi, līdz ar to temperatūra ēkā nepazeminās tik strauji, kā tas būtu, ja tā atrastos pilnīgi atklātā vietā," teic koku eksperts. "Otrkārt, ja ap ēku ir lieli koki, tad ugunsgrēka gadījumā ir samazināta skābekļa piekļuve un degšanas process ir nedaudz ierobežotāks. Atklātā vietā ugunsgrēks radītu lielākus bojājumus."