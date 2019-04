Labākie kaimiņi dobē – kādus augus vislabāk audzēt blakus

Kaimiņi mēdz būt ne tikai mājokļos, bet arī dārzā – ir augi, kuri jūtas labāk viens otram, bet ir tādi, kuri nevar kompanjonu paciest ne acu galā. "Tavs Dārzs" par augu saderību dārzā padomos dalās Zaļenieku kokaudzētavas Rīgas filiāles "Labklājības dārzi" vadītāja Kristiāna Komina-Parfenoviča.

Taujāta par to, kāpēc dārzeņus svarīgi ir stādīt kopā jauktajos stādījumos, nevis atsevišķi rindās, eksperte skaidro, ka augu aromāts, fitoncīdi un to gaisā un augsnē izdalītās vielas bieži vien palīdz blakus esošajiem augiem. "Kaitēkļi augus atrod pēc to izdalītā aromāta. Arī patogēnās sēnes, kas izraisa augu slimības, attīstās tikai noteiktam saimniekaugam raksturīgā vidē," norāda Komina-Parfenoviča.

"Kombinējot augus jauktos stādījumos, tie kļūst kaitēkļiem grūtāk atpazīstami, mainās tiem raksturīgais aromāts un garša. Arī slimības attīstās mazāk, ja blakus esošie augi izdala fitoncīdus, kas nomāc patogēno baktēriju un sēņu augšanu," piebilst Komina-Parfenoviča, "līdzās augdami, kultūraugi var papildināt un uzlabot arī viens otra garšu un aromātu, tāpat to dara tā sauktās "nezāles". "

Kā stāsta dārzkopības speciāliste, šādus dārzus var izveidot neparasti skaistus, tajos iekļaujot arī ziedošus un smaržojošus augus kā puķzirnīši, kumelītes, kliņģerītes, samtenes, kreses, kā arī šobrīd populārās kosmejas un citus augus.

Turpinājumā lasi "Labklājības dārzu" vadītājas ieteikumus par dārzeņiem un augiem, kas savā starpā ir ļoti labi kaimiņi.

