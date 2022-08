Lai ziema nesit robu maciņā. Vienkārši, bet efektīvi veidi enerģijas taupībai

Straujais enerģijas cenu pieaugums un neapstādināmā ziemas tuvošanās liek sakost zobus un pievērsties enerģijas taupīšanai, mainot arī daudzus paradumus. Ar praktiskiem un viegli izpildāmiem padomiem, kuri palīdzēs ietaupīt, dalās Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija.

Efektīva ierīču izmantošana

Sāc ar paradumu mainīšanu: pārstāj lieki uzlādēt elektroierīces un neatstāj tās gaidīšanas režīmā. Neatstāj tālruni lādēties pa nakti, ja tam nepieciešamas vien pāris stundas. Tāpat katru dienu no tīkla atvieno ierīces, kuras netiek izmantotas. Izmēģini kontaktdakšas ar taimeri, kuras samazina enerģijas patēriņu ierīcēm, kuru darbība nav nepieciešama naktī.

Taupi enerģiju arī veļas mazgāšanas laikā. Veic atsevišķu mazgāšanu gaišām un tumšām drēbēm, iestatot veļas mašīnā zemāku temperatūru. Nepārspīlē arī ar mazgāšanas līdzekli – pārāk liels daudzums var novest pie ilgākiem skalošanas cikliem. Apsver veļas žāvēšanu uz statīva – to labāk veikt ārā vai tuvu radiatoriem, taču pavisam noteikti neliec drēbes uz paša radiatora.

Arī maltītes gatavošanas laikā varam taupīt enerģiju. Pirmkārt, pārliecinies, vai panna tiek sildīta uz atbilstoša izmēra riņķi. Otrkārt, atceries, ka, uzliekot uz katla vāku, saīsināsi vārīšanas laiku par aptuveni 50 procentiem. Treškārt, kad ēdiens ir jau teju gatavs, izslēdz plīti un atlikušais siltums pabeigs darbu.

Samazini arī ledusskapja elektroenerģijas patēriņu! Ja finansiālais stāvoklis atļauj, apsver energoefektīvāka ledusskapja iegādi. Jaunāks ledusskapis ar augstu enerģijas patēriņa marķējumu var izmaksāt 40 eiro gadā, kamēr neefektīva ledusskapja izmaksas var pārsniegt 200 eiro. Neatkarīgi no ierīces, izmanto to saprātīgi: neliec ledusskapī karstu pārtiku un atcerieties, ka saldētava, kas ir piepildīta līdz 75 procentiem, darbojas daudz efektīvāk nekā saldētava, kas ir piepildīta līdz galam.

Atbrīvo radiatorus

Telpu un ūdens sildīšana var izmaksāt pat 50 procentus no rēķiniem. Neraugoties uz to, daudzi patērētāji radiatoru priekšā novieto mēbeles vai citus šķēršļus, kuri traucē siltā gaisa cirkulācijai telpā. Lai panāktu vēl lielāku efektivitāti, vari iegādāties atstarojošu foliju un ievietot to starp radiatoru un sienu, tādējādi novēršot siltuma noplūdi un novirzot to telpā.

Taupi ūdeni gudri

Ūdens patēriņu iespējams samazināt, uzstādot mazas plūsmas dušas galvu. Tādējādi mazgāšanās laikā var samazināt ūdens patēriņu par 25 līdz 60 procentiem, vienlaicīgi nesamazinot komforta līmeni.

Parūpējies par siltumizolāciju

Sāc ar spraugu novēršanu grīdas dēļos. Slikta grīdas dēļu montāža privātmājās var novest līdz pat 20 procentu siltuma zudumiem telpā. Lai samazinātu siltuma noplūdi, vari izmantot celtniecības vati vai pakulas.

Tāpat likvidē spraugas pie logu rāmjiem. Vecāki logu rāmji mēdz būt slikti nosiltināti un mājoklī var radīt līdz pat 30 procentu lieliem siltuma zudumiem. Lai noskaidrotu, vai šāda problēma attiecināma arī uz tavu mājvietu, starp loga rāmi un sienu ievieto papīra loksni. Nelielas spraugas var novērst, izmantojot gumijas sloksni, putas, špakteli vai kādu citu materiālu. Savukārt būtisku logu izolācijas bojājumu gadījumā ieteicams to atjaunot pilnībā.

Neaizmirsti arī par bēniņiem. Slikti izolēti bēniņi var radīt 25 procentu siltuma zaudējumus. Vislabāk bēniņu siltumizolācijas veikšanu uzticēt sava aroda speciālistiem, ja vien pašam nav šādu iemaņu.

Izmanto LED spuldzes

Neskatoties uz to, ka kvalitatīvas LED spuldzes maksā vairāk, tās var darboties pat 10 reizes ilgāk, nekā parastās spuldzes un izmanto ievērojami mazāk enerģijas. Piemēram, 5W LED spuldzes gaisma ir līdzvērtīga 40W parastās spuldzes gaismai.