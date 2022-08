Melnā krāsa virtuves interjerā – no akcentiem līdz pilnai iekārtai

Pēdējos gados melni virtuves dizaini kļuvuši arvien populārāki, taču šī tendence var šķist pārspīlēta, ja netiek īstenota pareizi, savukārt gaumīgi īstenota piešķirs mājvietai "wow" efektu. Ja vēlies, lai tava virtuve izceltos, kāpēc gan neizvēlēties drosmīgo melno toni? Tas noteikti piešķirs virtuvei raksturu.

Bez šaubām, tumšā krāsa nav pirmā, kas nāk prātā, domājot par to, kā veidot virtuvi. Stereotipiski pieņēmumi ir par baltām un gaišām virtuvēm, kurām piestāv gaišs koks un rada maigu, omulīgu efektu. Bet melnas, tumši brūnas un tumši zaļas virtuves paveic to, ko baltās nespēj – sniedz pavedinošu pievilcību, kas vienlaikus vēsta par izsmalcinātību.

Trīs padomi, kas jāņem vērā, veidojot skaistu melnu virtuvi



Strādā ar to, kas tev ir. Diemžēl melns ne vienmēr izskatīsies labi katrā telpā. Pirms lēmuma pieņemšanas, rūpīgi pārdomā savas virtuves izmērus, formu un gaismas daudzumu, ko tā saņem katru dienu. Būdama ļoti tumša, melnā krāsa padarīs telpu mazāku, tāpēc, ja virtuve jau ir mazliet "piestūķēta", tad melno krāsu nevajadzētu izmantot vai izmantot ļoti maz – tikai dekoros vai atsevišķos interjera elementos.

Piemēram, pievilcīga melna virtuves sala ir lielisks veids, kā radīt pārsteidzošu, aci piesaistošu centrālo virtuves elementu, ko savukārt var kontrastēt ar gaišām sienām un skapjiem.

Tas viss ir par līdzsvaru. Melnais var dominēt dekoros, bet – cik daudz? Tas viss ir par pareizu līdzsvaru – izmanto pietiekami daudz, lai vienlaikus nodrošinātu, ka telpa paliek gaiša un gaisīga. Piemēram, virtuves iekārtai vari izmantot divus toņus. Iekļauj melnus skapīšus pie virtuves aizmugurējās sienas un komplektē ar maigāku toni.

Spīdums pret matētu. Pareizas apdares izvēle virtuvei ir patiešām svarīga, jo tai ir liela ietekme uz kopējo dizainu, kas ir īpaši nozīmīgi, dekorējot telpu ar tumšākiem toņiem. Ja tu uztraucies par to, vai telpā ieplūdīs pietiekami daudz gaismas, spīdīga apdare būs lieliska izvēle. Spīdums atspoguļos gaismu, veidojot spogulim līdzīgu virsmu un padarot telpu plašāku. Spīduma apdare bieži tiek izmantota mūsdienu dizainā, un tā piešķirs virtuvei valdzinošu atmosfēru.

Savukārt matētais lieliski izskatās tradicionālā vai pat ļoti moderna stila virtuvē. Lai gan tas neatspoguļo gaismu, tumši matēta apdare izskatās apburoša ar koka aksesuāriem un piešķirs telpai mūsdienīgu pieskaņu.

Galu galā melns virtuves interjers var izskatīties elegants un izsmalcināts, taču jānodrošina ideāls līdzsvars starp gaišo un tumšo.

Melnais kopā ar boho stilu



Neatkarīgi no tā, vai tas ir saistīts ar modes vai interjera tendencēm, svarīgi slāņot dažādas galvenās tendences, paņemot kaut ko no viena un citu ikonisku dizaina elementu no cita.

Apvienojot skandināvu ietekmi un bohēmiskas virtuves idejas, virtuve izskatīsies izsmalcināta, bet tajā pašā laikā relaksēta. Gaiši krēmkrāsas vai pelēcīgi elementi "mīkstinās" jebkuru skarbumu šajā telpā.

Greznums ar melno marmoru

Baltais un pelēkais marmors pēdējos gados liek sajust savu klātbūtni teju katrā mājoklī, taču neatstāsim novārtā arī tā tumšo līdzinieku. Melnais marmors virtuvē var radīt satriecošu izskatu. Bet kurā vietā virtuvē vislabāk to izmantot ? Tas atkarīgs no tavām vēlmēm! Vari to izmantot uz vienas sienas vai uz darba virsmas. Tikpat labi izskatās uz virtuves salas, kas izgatavota no šī materiāla.

Marmora stils virtuvei piešķir "dārgāku" efektu un dara to skaistāku. Turklāt spīdīgā materiāla izmantošana uz šī virtuves galda atvieglos tā notīrīšanu no ēdiena gatavošanas traipiem.

Melnbaltā virtuve

Atceries, lai virtuve būtu melna, visai virtuvei nav jābūt melnai. Apvienojot balto ar melno, virtuvē ienāks šķietami jauneklīgāka enerģija.



Šī virtuve izskatās tīra ar baltu un melnu krāsu sajaukumu. Virtuves modelis ar U formas izkārtojumu tiek izmantots arī kā ēdamgalds, kas ir aprīkots ar dažiem vienkāršiem melniem krēsliem, bet lieliski iederas šajā virtuves stilā.

Vienkārša melna virtuve



Minimālistisks dizains un maz detaļu padara izkārtojumu tīru un kārtīgu. Tā novietojums pie loga arī liek virtuves iekārtojumam izcelties.

Starp melno – koka pusdienu galds



Lai nebūtu vienmuļi, šī melnā virtuve ir apvienota ar ēdamistabas zonu, kurā izmantots gaišs koka materiāls ar minimālistisku dizainu, lai izceltu eleganto melno virtuvi.

Zelta pieskāriens



Šajā vienkāršajā neliela izmēra virtuvē izmantota matēta melnā krāsa, kas rada "vīrišķīgāku" efektu, savukārt ūdens maisītāji zelta krāsā veido košu akcentu, kas virtuvi dara dzīvīgāku. Arī novietojot uz virtuves galda vāzi ar krāsainiem grieztiem ziediem var panākt maigāku un "sievišķīgāku" noskaņu.

Silta melnā virtuve

Melnā krāsa lieliski darbojas, ja ir viena vieta, kurā ir koka akcenti un ir dabiskās gaismas apspīdēta. Akcenti ļaus telpai izskatīties lielākai pat tad, ja tiek izmantoti tumšie toņi, bet arī radīs elegantu un modernu dizainu, padarot to par mājīgu telpu.



Melno krāsu var apvienot ne tikai ar balto krāsu un zelta, bet arī dabīgā koka brūno krāsu. Īpaši piemērots tam ir tumši brūnais tonis. Papildu slēptās gaismiņas uz virtuves sienas ir elements, kas izdaiļo telpu un sniedz tai siltuma sajūtu.

Telpaugi



Šajā minimālisma stila virtuvē izmantota melna krāsa apvienojumā ar gaiši brūnu krāsu un kokam raksturīgo rakstu. Telpaugi, kas tiek novietoti virs virtuves galda, padara melno telpu dabiskāku un piešķir tai svaigumu.

Raksta tapšanā izmantota informācija no protāla "Homesandgardens" un "Idealhome".