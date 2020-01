Pavasara vēstneši mājoklī: hiacinšu sīpolu kombinācijas dažādos traukos

Lai gan pašlaik ir ziema, laikapstākļi it nemaz par to nelieciena. Drīzāk šķiet, ka ārā ir agrs pavasaris – tūliņ sprauksies no zemes asni, kļūs siltāks un seju sāks karsēt saules stari. "Tavs Dārzs" ir sarūpējis radošas idejas, lai savās mājās uzburtu īstu pavasara sajūtu ar hiacinšu sīpolu palīdzību.

Hiacintes, protams, var nopirkt veikalos jau glītos podiņos un augsnē, bet vari arī iegādāties tikai sīpolus, kurus pēc tam novieto dažādos neparastos traukos, kas nav klasiskais puķupods.

Esam sarūpējuši dažādas kompozīcijas tieši ar hiacinšu sīpoliem, kuras vari mēģināt īstenot arī savās mājās. Kompozīcijām vari ļaut īstu radošumu: sīpolus var ievietot skaistās stikla pudelēs, veclaicīgos traukos vai pat kastītē. Lūko zemāk vēl citas noderīgas idejas hiacinšu sīpolu kompozīcijām!

Savukārt šeit varēsi atrast rokasgrāmatu par hiacintēm, kurā ir ne tikai sīpolu uzglabāšanas knifiņi, bet arī padomi par auga pārstādīšanu un griezto ziedu saglabāšanu, lai tie pēc iespējas ilgāk priecētu ar savu daili.

View this post on Instagram A post shared by Anna-Karin (@currentgarden) on Nov 26, 2019 at 12:12pm PST

View this post on Instagram A post shared by Anna-Karin (@currentgarden) on Nov 24, 2019 at 9:33am PST

View this post on Instagram A post shared by Anna-Karin (@currentgarden) on Nov 16, 2019 at 4:02am PST

View this post on Instagram A post shared by Katrin (@katrins_garten) on Dec 29, 2019 at 6:26am PST

View this post on Instagram A post shared by Ranveig (@ranli_) on Dec 29, 2019 at 9:33am PST