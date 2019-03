Piecas viltības, kā mazo atpūtas stūrīti dārzā padarīt lielāku

Pavasaris, vasara un rudens ir tie gadalaiki, kad aizvien vairāk laika gribas pavadīt dārzā, jo ne tikai norit aktīva rušināšanās dobēs un ražas novākšana, bet arī tiek organizētas mājas ballītes. Ne visiem dārza izmērs atļauj uzstādīt lielas lapenes, galdus un ierīkot ugunskurus, tāpēc "Tavs Dārzs" šoreiz aplūko, kā ar viltīgiem paņēmieniem vizuāli paplašināt nelielu atpūtas stūrīti.

Iedvesmojoties no portāla "Better Homes & Gardens" ekspertiem, aplūkojam paņēmienus, lai uzfiršinātu mazu atpūtas stūrīti un vizuāli to padarītu lielāku.

Aizkari un drapērijas. Kā skaidro portāls, drapēriju esamība dārzā palīdzēs novērst uzmanību no tā, ka vieta ir maza, kā arī tās palīdzēs piešķirt mājīgāku izskatu. Drapērijas var iekārt ne tikai kokos, bet arī uz aizkaru stangām.

Spogulis. Šī detaļa ir visai neierasta dārzā, bet, ja atpūtas stūrītis kā reiz ir tieši pie mājas sienas, kāpēc gan tur nepielikt spoguli? Tas vizuāli paplašinās izveidoto atpūtas vietu, kā arī radīs sauleszaķus dārzā.

Gareni puķu podi. Arī garens puķu pods palīdzēs novērst viesu uzmanību no mazās platības. Kā iesaka portāls, šos puķu podus var piestādīt ar krāšņi ziedošiem augiem, piemēram, pelargonijām vai petūnijām. Puķu podi palīdzēs nodalīt arī atpūtas zonu no pārējā dārza. Turklāt - puķu podi būs lielisks palīgs arī tiem, kuri nav "zaļo pirkstiņu" īpašnieki.

Izvēle par labu mazām mēbelēm. Nekādā gadījumā mazo atpūtas vietu nevajadzētu pārblīvēt ar lielām un smagnējām mēbelēm, jo šādā gadījumā platības izmērs vispār netiks vizuāli samazināts. Labāk izvēlies mazas un nelielas mēbeles, kas neaizņem daudz vietas.

Gaismiņas un laternas. Gaismas virtenes telpu vizuāli padarīs "atvērtāku", piešķirs tai romantisma devu, kā arī atdzīvinās dārza tumšāko stūrīti. Portāls iesaka kārt ne tikai lampiņu virtenes, bet arī izvēlēties laternas vai sveces, kas dārzā radīs pasakainu noskaņu.

