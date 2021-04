Rīgas apkaimju biedrības var piedalīties projektā, lai izveidotu pļavas

Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Rīgas domi (RD) šajā pavasarī aicina apkaimes un to iedzīvotājus iesaistīties projektā "Pilsētas pļavas", lai kopīgi veidotu ziedošas un daudzveidīgas pļavas pilsētvidē, portālu "Tavs Dārzs" informēja RD pārstāvji.

Kā skaidro projekta pārstāvji, Rīgā ir daudz plašas, regulāri pļautas zālienu teritorijas, tomēr, no sugu daudzveidības viedokļa, tās dēvējamas par zaļajiem tuksnešiem. Latvijas dabas fonds rosina katrā Rīgas apkaimē vismaz kādu no šādiem zālieniem atstāt dabai, tāpēc Rīgas apkaimju biedrības tiek aicinātas ieteikt vietas, kur līdzšinējo pilsētas mauriņu vietā vēlaties redzēt ziedošas pilsētas pļavas un kopīgi sadarboties to veidošanā.

Projekta pārstāvji skaidro, ka apkaimju biedrību uzdevums būs informēt un iesaistīt pļavu veidošanā apkaimes iedzīvotājus, kā arī organizēt zāliena dabiskošanas talku, kas ietvers velēnas norakšanu, augsnes izlīdzināšanu, sēklu izsēšanu, iespēju robežās nodrošinot arī tehniskos resursus. 2021. gada sezonā akciju paredzēts īstenot aptuveni 20 zālāju teritorijās. Atjaunošanas talkas plānotas 2021. gada rudenī.

Lai piedalītos projektā, apkaimju biedrības aicinātas līdz 27. aprīlim iesniegt savu pieteikumu Latvijas Dabas fondam. To var atrast šeit. Kā informē RD pārstāvji, projektā teritorijas var pieteikt apkaimju biedrības vai citas ar apkaimēm saistītas organizācijas, taču ne individuāli pieteicēji.

Akcija tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta "Dabas interešu aizstāvība Latvijas Dabas fonda darbības ietvaros" sadarbībā ar "GrassLIFE".