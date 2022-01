Septiņdesmitie jaunā veidolā – interjera dizaina tendences 2022. gadam

Pēdējie gadi ir ieviesuši korekcijas mūsu visu dzīvē. Daudziem ir mainījies ikdienas ritējums, un ir nācies pielāgot savu dzīvesvietu darba vietai. Arvien vairāk cilvēku aizdomājušies par savas dzīvesvietas labiekārtošanu. Piekritīsiet, ka iepriekš mūsu dzīves ritējums bija tik straujš, ka reti sanāca būt mājās un pamanīt nepilnības? Tagad arvien biežāk sākam aizdomāties par to, kā dzīvojam, kā jūtamies telpā un kas mums patiesi ir svarīgs. Tādēļ 2022. gada dizaina tendences noteikti atspoguļos un balstīsies uz šo vērtību nozīmīgumu. Portālam "Māja&Dārzs" "Krinterior" interjera dizainere Rūta Klišāne atklāj karstākās modes tendences 2022. gadā.

Krāsu tendences 2022. gada interjerā

Kā norāda interjera dizainere, 2022. gada krāsu tendences ir dabīgu, mierīgu toņu sajaukums, kas iederēsies jebkurā interjerā. Neatkarīgi no tā, vai vēlies panākt ar krāsu palīdzību siltu, mājīgu, neitrālu, krāsainu vai dinamisku sajūtu. 2022. gada krāsas un to komplimentējošās krāsu paletes radīs brīnišķīgu interjeru, kas savstarpēji mijiedarbosies. "Lielākā daļa krāsu uzņēmumu kā savu 2022. gada krāsu ir izvēlējušies dabiskus toņus. Izņemot "Pantone", jo "Pantone" 2022. gada krāsa ir "Very Peri" – koši zils tonis ar violetu noskaņu," stāsta Rūta Klišāne.

Foto: Shutterstock

Siltie toņi ir smagāki, dinamiskāki, uzmanību piesaistošāki, savukārt, vēsie toņi ir vieglāki un kalpo kā laba bāze interjeram, uzsver eksperte: "Personīgi es savos projektos sienu krāsu toni izvēlos vēsu, neitrālu un mierīgu, kas kalpo kā laba pamatbāze interjeram, ļauj izcelt citas vēlamās nianses, rezultātā panākot ilgtspējīgāku rezultātu." Turklāt krāsa iedarbojas uz cilvēku arī emocionāli, tādēļ ieteikums būtu izvēlēties tādu toni, kas šķiet patīkams, ikdienā liek justies komfortabli un harmonizē, nevis panāk gluži pretēju efektu vēlamajam. Protams, arī atšķirīgs ir telpas pielietojums un cik ilgi cilvēks tajā uzturas.

Vai krāsai ir noteicošā loma interjerā?

Bez šaubām, sienu krāsas tonis ir ļoti svarīga interjera dizaina sastāvdaļa, tā rada kopējo telpas noskaņu. Piekritīsi taču, ka dzīve pēdējos pāris gados ir bijusi nenoteikta un drudžaina? Un šķiet, ka ar to būs jāsamierinās arī nākamgad. Tāpēc daudzi vēlas radīt mājokli, kurā ir silta, patīkama un mājīga noskaņa, taču tas noteikti ir individuāli, tādēļ katram ir jāpiemeklē savs tonis pareizajās proporcijās.

Mēbeļu tendences 2022. gada interjerā

Rūta Klišāne atzīmē, ka gaidāms, ka 2022. gadā interjeros vairāk redzēsim organisku un noapaļotu formu. Dīvāni un mēbeles ar noapaļotām malām, organiskām apdrukām uz dekoriem... Kaut kur nedaudz tas atgādinās pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu stilu. Interjera dizainere paredz, ka, iespējams, dažiem atmiņas par septiņdesmitajiem gadiem tas varētu radīt negatīvas asociācijas, taču 2022. gadā šo dizainu redzēsim jaunā veidolā ar pavisam mūsdienīgāku pieskaņu.