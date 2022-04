Tuvojas izstāde 'Dārzs un dzīvesstils 2022' Ķīpsalā

No 6. līdz 8. maijam Ķīpsalā notiks starptautiskā dārzkopības izstāde "Dārzs un dzīvesstils 2022", kur varēs iegādāties gan visdažādākos stādus balkonam, terasei un dārzam – puķes, augļu kokus, košumkrūmus, gan arī daudzveidīgas preces dārza darbiem un atpūtai.

"Šogad vairāk nekā citus gadus cilvēki vēlas darboties dārzā, audzēt puķes un tomātus uz balkoniem un palodzēm. Izstādē, kas norisināsies gan hallē, gan āra teritorijā, teju visu nepieciešamo atradīs gan dārza entuziasti un profesionāļi, gan vasarnieki. Apmeklētāji varēs saņemt arī vērtīgus audzētāju padomus un dažādu nozares speciālistu konsultācijas," norāda izstādes "Dārzs un dzīvesstils" vadītājs Mārtiņš Baltmanis.

Bagātīgai ražai un skaistumam



Lai dārzs priecētu ar savu skaistumu un nestu bagātīgu ražu, Ķīpsalā ikviens varēs aplūkot un iegādāties visdažādākos stādus, puķes, augļu kokus un košumkrūmus, sēklas, augsnes uzlabotājus, mēslojumu, augu aizsardzības līdzekļus, dārza inventāru, laistīšanas sistēmas, dārza tehniku, siltumnīcas un daudz ko citu. Tāpat interesenti varēs iepazīties ar stādaudzētavu jaunumiem, saņemt praktiskus padomus dārza iekopšanā un piemērotāko stādu izvēlē.

Ķīpsalā būs gan rožu stādi no pazīstamo rožu audzētāju Dailas Trubiņas un Ilzes Druvkalnes kolekcijām, gan ogulāji, košumkrūmi un augļkoki, ko čaklajiem dārzkopjiem izstādē Ķīpsalā piedāvās stādaudzētava "Liepas" un stādaudzētavas no Lietuvas. Tomātu stādus, kā arī kaut ko eksotiskāku piedāvās Artūra Sildes dārzkopības entuziastu kluba "Tomāts" biedri, kuri labprāt dalīsies savā pieredzē. Plašā izvēlē būs arī garšaugi no z/s "Jaunās Čūreikas", zemeņu un dārza melleņu stādi, īrisi un krāšņās peonijas, tostarp arī godalgotākās to šķirnes no Dzintras Jurevicas kolekcijas.

Foto: Publicitātes foto

Produktīvam darbam



Izstādes ekspozīcijā varēs izvēlēties darbarīkus un tehniku, tostarp iepazīt arī jaunumu Latvijā – Amerikas zīmola "Toro" produkciju – jaudīgos "Z-turn" mauriņtraktorus, kvalitatīvās zāles pļaujmašīnas un ērtos rokas instrumentus. Jaunumu – Latvijā ražotu ražas vesti "Logseter", kas atvieglo stādīšanu un ražas novākšanu, – izstādē prezentēs uzņēmums "Logseter". Savukārt "ESP Group" interesentiem piedāvās pārbaudīt, iespējams, pasaulē vislabākās dārza šķēres "INFACO F3015" darbībā (šo šķēru cena ir aptuveni 1700 eiro) un citus "Infaco" un "Bellota" dārza instrumentus.

Foto: Publicitātes foto

Patīkamai atpūtai



Piekritīsiet, ka pēc labi padarīta darba pienākas pelnīta atpūta! Domājot par patīkamākiem atelpas brīžiem, izstādes dalībnieki Ķīpsalā piedāvās lapenes, nojumes, šūpoles, dārza mēbeles un pirtis savas piemājas teritorijas labiekārtošanai.

Latvijas uzņēmums "Koka ziemas dārzi" prezentēs kombinējamu moduļu sistēmu, no kuras, gluži kā no "Lego", var izveidot dzīvojamo māju, biroju, glempingu vai pirti. Ja vēlies savam dārzam piešķirt īpašu odziņu, Ķīpsalā izvēlies zaļās dārza skulptūras – topiarus, kurus pirmo reizi Latvijā prezentēs uzņēmums "Florence", arī dārza dekorācijas un apgaismes ķermeņus no metāla, koka vai akmens. Būs grili, kā arī āra virtuves un kamīni no Igaunijas "Kivikujundus". Arī mazākajiem ģimenes locekļiem varēs atrast ko noderīgu – gaumīgas koka rotaļu mājiņas, rotaļu laukumus, smilšu kastes un šūpoles. To visu vienuviet piedāvās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumi un amatnieki.

Foto: Publicitātes foto

Vairāk informācijas par dalībniekiem, jaunumiem un atlaidēm vari sameklēt šeit.

Darba laiks:

6. un 7. maijā no pulksten 10 līdz 18

8. maijā no pulksten 10 līdz 17



Biļetes:

Ieejas biļete pieaugušajiem un bērniem no 3 gadu vecuma – 1,00 eiro.

Bērnam invalīdam ieeja bez maksas, pavadonim – 1,00 eiro.



Vienlaikus Ķīpsalā notiks arī bērnu preču un aktivitāšu izstāde "Bērnu pasaule 2022", kas līdzās daudzveidīgai preču un pakalpojumu ekspozīcijai, pašiem mazākajiem apmeklētājiem piedāvās izbaudīt aizraujošus piedzīvojumus. Turklāt izstādē varēs satikt arī bērnu iemīļoto Tutu, Lapsu un Feneku!