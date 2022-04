Uzsākta 'Elektrotehnikas šķirošanās tūre', aicinot iedzīvotājus nodot nederīgo elektrotehniku

Iedzīvotāju paradumi šķirot un nodot pārstrādei nevajadzīgo tehniku gadu no gada uzlabojas, taču palielinās arī tirgū piedāvāto elektropreču daudzums, kas pamazām savu laiku nokalpo un ir pareizi jāapsaimnieko. Lai aktualizētu nepareizi apsaimniekotu elektroiekārtu kaitīgumu un veicinātu iedzīvotāju interesi par elektrotehnikas šķirošanu, Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA "Eco Baltia vide", "Tet" un "Maxima Latvija" 20. aprīlī uzsāka Vislatvijas "Elektrotehnikas šķirošanās tūri", aicinot Latvijas iedzīvotājus nodot vairs nevajadzīgās elektroiekārtas otrreizējai pārstrādei.

Visa veida nolietotās un nederīgās sadzīves un elektroiekārtas tiek klasificētas kā kaitīgie atkritumi, jo tās var saturēt videi un cilvēkam bīstamas vielas. Ja baterijas vai elektroiekārtas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, tās, nokļūstot apkārtējā vidē, var radīt toksisku piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, gan cilvēku veselībai. Elektroiekārtas un baterijas satur virkni bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu u.c.

Kampaņa notiks divos posmos: pirmajā posmā aprīlī un maijā nolietoto tehniku varēs nodot speciālajā tūres busiņā pie 28 "Maxima" veikaliem vairāk nekā 20 reģionos. Otrajā posmā no 1. līdz 30. jūlijam iedzīvotāji tiks aicināti tehniku nogādāt uz 58 atkritumu šķirošanas laukumiem visā Latvijā. Visi kampaņas dalībnieki, nododot veco elektotehniku, tiks reģistrēti izlozei: pirmajā posmā varēs laimēt "Maxima" dāvanu kartes 50 eiro vērtībā, savukārt otrajā – jaunu telefonu, grīdas tīrīšanas robotu un televizoru.

Zemāk uzskaitīti veikali "Maxima", pie kuriem notiks Vislatvijas "Elektronikas šķirošanās tūres" pirmais posms:

Rīga, Slokas iela 115 – 23. aprīlī;

Rīga, K. Ulmaņa gatve 88a – 24. aprīlī;

Saldus, Brīvības iela 30 – 23. un 24. aprīlī;

Līvāni, Domes iela 4A – 23. un 24. aprīlī;

Rīga, Mūkusalas iela 71 – 30. aprīlī;

Kuldīga, Mucenieku iela 24 – 30. aprīlī un 1. maijā;

Daugavpils, Cietokšņa iela 60 – 30. aprīlī un 1. maijā;

Madona, Rūpniecības iela 49 – 30. aprīlī un 1. maijā;

Pļaviņas, Daugavas iela 72 – 30. aprīlī un 1. maijā;

Rīga, Maskavas iela 257 – 1. maijā;

Rīga, A. Saharova iela 20 – 7. maijā;

Valmiera, Georga Apiņa iela 10 A – 7. maijā;

Tukums, Kurzemes iela 36 – 7. un 8. maijā;

Gulbene, Skolas iela 7 – 7. un 8. maijā;

Ogre, Rīga iela 23 – 7. un 8. maijā;

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 141A – 7. un 8. maijā;

Rīga, A. Deglava iela 67 – 8. maijā;

Cēsis, Valmieras iela 17A – 14. maijā;

Rīga, Ieriķu iela 3 – 14. maijā;

Balvi, Bērzpils iela 15 – 14. un 15. maijā;

Jēkabpils, Brīvības iela 108 – 14. un 15. maijā;

Roja, Selgas iela 2 – 14. un 15. maijā;

Rīga, Grostonas iela 1 – 15. maijā;

Limbaži, Stacijas iela 8 – 21. maijā;

Jelgava, Rīgas iela 11A – 21. un 22. maijā;

Liepāja, Klaipēdas iela 62 – 21. un 22. maijā;

Talsi, Rīgas iela 8 – 21. un 22. maijā;

Preiļi, Rēzeknes iela 4a – 28. un 29. maijā.

"No nolietotajām elektroiekārtām ir jāatbrīvojas ar īpašu atbildību. Ik gadu Latvijas tirgū nonāk aptuveni 25 tūkstoši tonnu elektroiekārtu. Prasības to atpakaļsavākšanai pērnā gada 1. jūlijā palielinājās no 40,5 procentiem uz 65 procentiem. Tas ir būtisks kāpums, ņemot vērā, ka katru nākamo tonnu atgūt ir arvien grūtāk. Kā pierāda pagājušajā un aizpagājušajā gadā īstenoto elektroiekārtu šķirošanas kampaņu rezultāti, cilvēkiem mājās glabājas patiešām liels daudzums nolietotās tehnikas. Vietām no vienas mājsaimniecības tika pieņemta pat teju tonna dažāda veida iekārtu jeb svara ziņā apmēram 20 vidēja izmēra ledusskapji. Ja gribam būt atbildīgi pret vidi, būtiski ir ne tikai pareizi sašķirot nevajadzīgo, bet pievērst uzmanību arī saviem patēriņa un preču lietošanas paradumiem. Aicinām būt atbildīgiem un ikdienā ieviest vismaz kādu no 5P principiem – pateikt "nē" nevajadzīgu lietu iegādei, pārskatīt jeb izvēlēties to, kas videi draudzīgs, pielietot vēlreiz, pārveidot un nodot pārstrādei. Ceram, ka šajā kampaņā šķirot gribētāju pulks vēl vairāk palielināsies, jo šķiršanās no nevajadzīgā patiešām var būt ērta un vienkārša," saka Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis.

Kā liecina Latvijas Zaļā punkta 2020. gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti, iedzīvotāju aktivitāte elektroiekārtu šķirošanā palielinās. Ja 2018. gadā elektroiekārtas un sadzīves tehniku šķiroja 28 procenti Latvijas iedzīvotāju, tad 2020. gadā – jau 38 procenti. Kāpums vērtējams kā visai straujš, turklāt iespējas nodot nevajadzīgo tehniku gadu no gada palielinās.

"Viens no atkritumu šķirošanas sistēmas attīstības straujākiem virzītājiem ir iedzīvotāju paradumi. Gadiem ejot, mēs redzam būtisku šķirošanas aktivitātes pieaugumu, kas skaidrojams ar sabiedrības izglītotību un vienlaikus arī šķirošanas sistēmas plašāku pieejamību. Ja cilvēkiem jau šķiet pašsaprotami sašķirot iepakojumu un stikla taru, tad elektrotehnika itin bieži tomēr atrod kādu stūri mājās, šķūnītī vai garāžā, kur tā mēdz stāvēt vairākus gadus un pat gadu desmitus. Tas nav ilgtspējīgi pret apkārtējo vidi, jo tā vietā, lai nevajadzīgo tehniku novirzītu pārstrādē un no pārstrādātajām izejvielām varētu ražot jaunu tehniku, elektrotehnikas ražošanā nākas izmantot pirmreizējos dabas materiālus, no kuriem daļa ir strauji izsīkstoši derīgie izrakteņi. Tāpēc dalība kampaņā ir svarīgs solis pretī ilgtspējīgiem paradumiem un brīvākai, sakārtotai dzīves telpai," atgādina SIA "Eco Baltia vide" valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts.

Kā liecina Eiropas Vides biroja aplēses, pašlaik vidējais viedtālruņa kalpošanas laiks Eiropā ir trīs gadi, portatīvie datori kalpo apmēram sešus gadus, savukārt veļasmašīnas un putekļsūcēji – attiecīgi 11 un sešus gadus.

"Mūsdienīga dzīves vide ir grūti iedomājama bez dažādām elektroiekārtām, kas būtiski atvieglo ikdienu. Tomēr cilvēku vajadzības mainās, ierīces nolietojas un jauno ierīču iespējas arvien paplašinās, tādējādi saīsinot ierīču kalpošanas laiku. Tas, kādu ietekmi mūsu elektrotehnikas lietošanas ieradumi atstās uz vidi, kurās dzīvos mūsu nākamās paaudzes, ir mūsu visu kopīgā atbildība. Pircējiem – iepērkoties pārdomāti, izvēloties videi draudzīgu sadzīves tehniku un pievēršot uzmanību energoefektivitātei; mums, tirgotājiem, un ražotājiem, – nodrošinot nolietoto preču atbildīgu savākšanu, pārstrādi un atgriešanu apritē izejvielu veidā, tā pagarinot iekārtu dzīves ciklu," norāda "Tet" Tehnikas biznesa attīstības daļas direktors Pāvels Degtjarevs.

Lai nolietotās sadzīves tehnikas šķirošanas maratons noritētu pēc iespējas ērtāk jebkuram, kopā ar pārējiem partneriem akcijā iesaistās arī "Maxima Latvija", aicinot savus pircējus un citus Latvijas iedzīvotājus apvienot veikala apmeklējumu ar vecās tehnikas nodošanu.

"Rūpes par tīrāku vidi, kā arī sabalansētu resursu izmantošana ir viens no svarīgākajiem "Maxima Latvija" ilgtspējas virzieniem, lai samazinātu ekoloģiskās pēdas nospiedumu gan pašiem kā tirgotājiem, gan arī mūsu klientu vidū. Dodoties uz mūsu veikaliem šķirošanas tūres ietvaros, aicinām ielikt automašīnās arī nolietoto tehniku un to ērti nodot pārstrādei īpašajos nodošanas punktos pie mūsu veikaliem visā Latvijā. Šī ir lieliska, dabai draudzīga iniciatīva, ar kuras palīdzību varam kopīgiem spēkiem atstāt nākamajām paaudzēm sakoptu vidi un sakārtotu aprites ekonomiku, kas ļautu maksimāli pagarināt dažādu iekārtu dzīves ciklu un nodot atkārtotai izmantošanai lietas, kas bojātas vai kļuvušas pašiem nevajadzīgas, tādejādi izvairoties no kaitīgu atkritumu nonākšanas vidē," uzsver "Maxima Latvija" Nekustamā īpašuma attīstības un celtniecības direktors Viktors Novikovs.