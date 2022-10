Vai namu pārvaldnieks drīkst ar uzkrājumu rīkoties, kā pašam tīk?

Jautājumu par daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu ir daudz, situācijas, ar kurām saskaras dzīvokļu īpašnieki, ir neskaitāmas, un katra no tām cilvēkiem ir vienlīdz svarīga. Viena no problēmām, ar ko saskaras ne viena vien daudzdzīvokļu nama īpašnieku kopiena, ir – mājas uzkrājuma izlietojums. Reizēm notiek tā, paredzēts viens darbs, bet nama pārvaldnieks to vietā veic citu. Ko šādā situācijā darīt?

Pārvaldnieks nevar pēc savas gribas veikt mājas uzlabošanas darbus, ja par tiem nav līguma vienošanās vai tie nav saskaņoti ar dzīvokļu īpašniekiem. Daudzdzīvokļu māja, lai gan liela un ar vairākiem īpašniekiem, tomēr ir un paliek arī tavs īpašums, tāpēc tu esi saimnieks un nosaki, kas tajā tiek darīts un kā tas tiek apsekots.

Ekonomikas ministrijas (EM) Mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders uzsver – daudzdzīvokļu nama pārvaldnieks nevar nomainīt mājai logus, ja nauda krāta jumta remontam. Viņš paskaidro – lai šādi rīkotos, nepieciešams īpašs dzīvokļu īpašnieku lēmums. Jāņem gan vērā, ka ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtajā līgumā var būt noteikta konkrēta summa, piemēram, 2000 eiro, līdz kuras izlietojumam nav nepieciešams īpašnieku lēmums. Tad, kā saka Auders, pietiek, ja dzīvokļu īpašniekiem tiek sniegta atskaite par to, ka nauda tikusi tērēta tādai vai citai vajadzībai.

Labi, ja viss ir lieliski – izvirzīti konkrēti mērķi, kuriem tuvākā vai tālākā nākotnē jāizlieto uzkrātie līdzekļi, darbi tiek paveikti laikus un korekti, iespējams pat – uzkrājumā paliek vēl nauda, kuru īpašnieki, vienbalsīgi vienojoties, var iztērēt vēl kādam nelielam uzlabojumam. Bet ko darīt, ja īsti nesaproti, kas notiek ar tevis iemaksāto apsaimniekošanas naudu? It kā mēnesi pēc mēneša godīgi iemaksā kopējā krājkasītē, bet mājā nekas netiek darīts vai līdzekļi tiek izlietoti darbiem, par kuriem neesi īsti drošs, vai bijusi tāda vienošanās ar apsaimniekotāju... Labā ziņa – tu vari sekot līdzi naudas līdzekļu izlietojumam!