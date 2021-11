Augļu un ogu dārzs decembrī: aktuālo darbu ceļvedis

Kad dienas paliek īsākas, arī dārzā darbiem būtu jāsamazinās. Vēl tikai jāizdara daži sīkumi nākamās sezonās gaidās, bet, kā jau allaž, svarīgākais ir tieši sīkumos. Smelies padomus par to, kā savu dārzu pareizi sagatavot ziemas mieram, kādus darbus vēl vari paspēt izdarīt, un tumšos vakarus aizpildi, lūkojoties pēc informācijas, kas palīdzēs dārzam zelt nākamajā sezonā!

Nākamās sezonas gaidās

Svarīga ir visu bojāto augļu novākšana un notriekšana no zariem, lai mazinātu iespēju attīstīties augļu puvēm nākamgad. Tie savācami un piemērojami pasākumi to iznīcināšanai. Daudzos gadījumos, darbos ar dažādām augu atliekām un to bojātām daļām, palīdz kompostēšana.

Arī ar nobirušajām lapām jārīkojas tā, lai pavasarī veselas pērnās lapas dārzā būtu sastopamas pēc iespējas mazāk. Tas nepieciešams, jo daži no augu slimību ierosinātājiem, piemēram, ābelēm kraupja ierosinātāja sporas, var pārziemot zem sniega uz pērnajām lapām, un pavasarī, iestājoties noteiktiem apstākļiem, no jauna apdraudēt jaunos dzinumus, lapas un augļaizmetņus. Viena no iespējām ir lielākās platībās šādas lapas apstrādāt ar 5% karbamīda (urīnvielas) šķīdumu, kas zem sniega veicinās lapu trūdēšanu un mikroorganismu darbību. Lai darbotos mikroorganismi, pārstrādājot pamatā jau rudenī birušās lapas, kas lielā vairumā satur oglekļa savienojumus tās pašas celulozes veidā, tiem vajadzīgs ir slāpeklis. Tā vislabākais avots ir karbamīds.

Vēl labāk būtu, ja lapu klājums tiktu apstrādāts ne tikai no virspuses. Ne velti piemērotākais brīdis šī mēslojuma izmantošanai ir tieši lapkritī. Iespējams, līdzīgi izmantojama būtu arī virca, tādejādi tā būtu arī līdzeklis citu pamatelementu mēslojumam. Tai pat laikā izmantot vircu lielākās devās (kā mēslojumu rudenī) iestājoties ziemai nevajadzētu, jo slāpeklis salīdzinoši zemās augu un mikroorganismu aktivitātes dēļ netiks saistīts un var viegli no augsnes izskaloties. Lapu un augu atlieku trūdēšanai var izmantot arī speciāli šim iemeslam radītos preparātus. To lietošanai gan būtu jāievēro ražotāju sniegtās rekomendācijas. Ja tas netika iespēts, šīs aktivitātes var veikt arī pavasarī, kad nokusīs sniegs.