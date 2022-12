No daiļdārza līdz siltumnīcai: kādi dārza darbi veicami decembrī

Lai arī aktīvā dārza sezona ir beigusies, ir gana daudz darbiņu, kuri jāveic arī saltajā laikā, kad zemi klāj bieza sniega sega, lai pasargātu augus no negatīvas ziemas ietekmes.

Viens no svarīgākajiem darbiem, ja sniega sega ir bieza, ir tā sablīvēšana ap augļu kokiem, portālam "Māja&Dārzs" paskaidrojis Dārzkopības institūta vadošais pētnieks Dr. agr. Edgars Rubauskis. Tas mazinās iespēju grauzējiem dārzā pārvietoties zem sniega. Peles un strupastes ziemā ne vien meklēs augu sēklas, bet arī izgaršos jauno augļu koku mizu. Garšos un meklēs to saldāko – zem sniega tekalēs no viena koka līdz otram, kas nav pieļaujams. Ja sagaidāms, ka peļu postījumu var būt daudz, izliekamas saindētas ēsmas, bet tā, lai putniem un citiem dzīvniekiem tās nebūtu pieejamas. Cik aktīvi ir grauzēji, to varēs novērtēt, regulāri pārlūkojot un vajadzības gadījumā papildinot izliktās ēsmas. Noteikti krājumā ir jābūt brūču ziedei, potvaskam, ar ko apstrādāt – apziest brūces, ja nu tomēr šie mazie gardēži būs tikuši pie koku stumbriem. Arī zaķa nedarbiem, laicīgi pamanot, līdzēs brūču ziede, kas neļaus mizai un koksnei ap bojājumu iežūt, jaunajiem kociņiem tā nodrošinot pavasarī labāku brūču aizaugšanu. Kā pasargāt augļkokus gan no niknās ziemas saules, gan dzīvnieku nedarbiem, "Māja&Dārzs" skaidroja šajā rakstā.

Lai gan sniegs ir kā sega, mulča, kas kailsalā pasargā saknes no aukstuma, tomēr tā ir arī sega, zem kuras dažkārt var būt par siltu. Ja sniega kupenas ap kokiem nedaudz sablīvēs, saknes un arī stumbru pamatnes tiks pasargātas no izsušanas.

Rubauskis ieskicē, ka arī tautas dziesmās un ticējumos var atrast daudz dažādus padomus darbiem dārzā. Piemēram, kādā no saulgriežu ierašām ir teikts, ka jādodas dārzā sniegu purināt no augļu kokiem, lai nākamgad būtu laba raža. Tam, kā jau noprotams, ir racionāls pamats. Ja pie zariem pieledojis sniegs krājās kaudzēm, tas rada pamatīgu noslodzi. Un tam var būt sekas – var sekot lūzuši zari, jo sevišķi tie zari, kas veido šauru zaru žākles – bez mehānisko zaru izturību nodrošinoša valnīša un plata atzarošanās leņķa. Tāpat, lai arī cik skaisti tas neizskatītos, jāparūpējas, lai bieza sniega kārta neklātu skujkoku zarus. Vairāk par ziemas saulgriežu ticējumiem, kuri vēsta par dārza darbiem, uzzināsi šajā rakstā.

