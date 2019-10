Foto: Bulduru Dārzkopības vidusskolas stikla 'pilīs' zied Alpu vijolītes un citi augi

Bulduru Dārzkopības vidusskolas siltumnīcās pašlaik vienuviet var aplūkot augus, kas raksturīgi teju visiem gadalaikiem, tajā skaitā arī pavasarim, jo podiņos ir sasētas un sastādītas atraitnītes, kas pēc pāris mēnešiem raisīs savus ziedus. Savukārt ledusskapjos savu iznācienu gaida tulpes.

"Tavs Dārzs" Bulduru Dārzkopības vidusskolā ciemojās pašā rudens pilnbriedā – skola ieskauta krāsainās lapās, bet ar savu ziedēšanu dobēs vēl priecē dālijas, lauvmutītes, dekoratīvie kāposti, miķelītes, hortenzijas un citi augi. Darāmā šeit netrūkst. Augi ir jāpārnes uz iekštelpām, daži jāapgriež, bet citi ir jāsapiķē podiņos, nemaz nerunājot par augu laistīšanu.

1800 kvadrātmetrus lielā mācību siltumnīca sastāv no trīs daļām – katra aizņem 600 kvadrātmetru, un tajās mīt vairāki simti augu. Tie podiņos sarindoti uz iespaidīga lieluma apsildāmiem un pludināmiem galdiem, ko var ērti pabīdīt uz vienu vai otru pusi. Savukārt uz grīdas stāv laistāmās iekārtas. Siltumnīcai līdzās ir vēl viena ēka, kur notiek ne tikai augu pārstādīšana, bet tajā var arī norēķināties par augiem vai dārzeņiem, piemēram, sīpoliem vai ķirbjiem.

Foto: DELFI

Mazās atraitnītes saņem ūdens šalti.

Siltumnīcās ir dažādi augi – telpaugi, vasarā iecienīti augi, piemēram, begonijas, pelargonijas un nokarenās puķes podiņos, rozes, rudens skaistules krizantēmas, eņģeļtaures, kā arī pavasara vēstneses atraitnītes, ziemas karalienes ciklamenas (Alpu vijolītes) un citi augi. Atraitnītes Bulduru Dārzkopības vidusskolā tiek lolotas gan no sēkliņām, gan arī no maziem stādiņiem, kas iegādāti citviet. Pavasara sākumā ir īsts atraitnīšu ziedēšanas "sprādziens", bet tās cilvēki ļoti ātri izpērk. Savulaik siltumnīcās lielā daudzumā audzētas arī krizantēmas, bet tagad to ir krietni mazāk. Starp citu – varam pačukstēt, ka drīzumā "Tavs Dārzs" varēsi izlasīt skolas siltumnīcas galvenās agronomes ieteikumus krizantēmu audzēšanā!

Pavisam drīz siltumnīcās iestāsies pavasara vēsmas, jo ziemas spelgonī šeit plauks pavasara augi, piemēram, narcises un tulpes, kas pašreiz gan atrodas ledusskapjos. Tās tiek stādītas pakāpeniski (ar nedēļas nobīdi), lai nesanāk tā, ka visas zied uz reiz. Tad vienas būs pumpuros, bet citas priecēs ar ziedēšanu. Tāpat arī tiek veidotas pavasara augu kompozīcijas, piemēram, krokusi kopā ar muskarēm vai citiem augiem.

Foto ieskats Bulduru Dārzkopības vidusskolas siltumnīcās un dobēs, kas ir pie tām: