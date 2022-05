Foto: 'Eglāju' saimniecībā zied ābeles vairāk nekā 10 hektāru platībā

Zemnieku saimniecības "Eglāji" ābeļdārzu Smārdes pagastā dēvē par skaistāko Latvijā. Un patiesi, 11,5 hektāru platībā apmēram 20 dažādu ābeļu šķirņes izplaukušas baltos un rozīgos ziedos un izskatās teju maģiski. "Māja & Dārzs" sazinājās ar ābeļdārza saimnieku Gunti Ofkantu, kurš atzina – šis pavasaris ar ilgtošo aukstumu kavējis ābeļu ziedēšanu, bet tajā pašā laikā licis augļkokiem tik ļoti nociesties, ka, beidzot sagaidījušas šīs pēdējās siltās dienas, sākušas ziedēt "ar pilnu jaudu".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ābeļdārzs iekārtots Milzkalna pauguru nogāzēs, un ir Ofkantu dzimtas mantojums trešajā paaudzē. "Tā kā mums ir kalnains, ābeles dienvidu nogāzes sāka ziedēt mazliet ātrāk, bet ziemeļu nogāzēs esošās vēl lāgā nezied, bet bitītes jau lido." Saimnieks stāsta, ka ābeļdārzs atrodas augstu virs jūras līmeņa, tādēļ te pūš aukstie jūras vēji. Mūsu sarunas laikā viņš minēja, ka āra temperatūra bija 20 grādi, bet no jūras pūta vējš ūdens temperatūrā – zem 10 grādiem, tāpēc, kā Guntis lakoniski noteic, tas arī ir iemesls, kādēļ ābeļu ziedēšana lielā mērā kavējusies, jo nopietnas salnas nav bijušas un kaitējušas augļkokiem. "Sausums gan ir, bet mūsu zeme ir pasmaga, tāpēc ābeles nejūt mitruma trūkumu. Ja jutīsim, ka mitrums sāk trūkt, padzirdīsim, jo mums pa visu teritoriju ir laistīšanas sistēma, un mēs kontrolējam situāciju."

Šobrīd ābeļdārzā zied apmēram 20 ābeļu šķirnes, no kurām piecas ir pamata šķirnes, kas sevi pierādījušas kā labas un izturīgas, tādēļ to augļi tiek izmantoti realizēšanā, bet pārējās tiek audzētas izmēģināšanai. "Mēs regulāri iestādām kaut ko jaunu un skatāmies, kā jūtās mūsu klimatā un augsnē. Visu laiku ābeļu un šķirņu skaits mainās, jo tās, kas sevi neattaisno, izņemam ārā, savukārt, ja dzirdam labas atsauksmes par kādu šķirni, izmēģinām to. Bet šis process nav ātrs, jo ābele nav gurķis, kas pēc diviem mēnešiem redzams. Šogad gan klāt neko neesam stādījuši, tieši otrādi – šo to izņēmām. Runājām ar kolēģiem, ka nekas interesants nav bijis, ko gribētos tagad izmēģināt."

No pārbaudītām šķirnēm saimnieks sauc klasiku – agro šķirni 'Konfetnoje', mazliet vēlāko šķirni – 'Kovaļenkovskoje', pēc tam ienākas augļi no 'Belorusskaja Maļinovaja', 'Rubīns', 'Ligol'. Saimniecība lepojas, ka pie viņiem aug šķirnes 'Bohēmija' ābeļkoki, jo ne visiem tie ir un šie āboli tirgū ir iecienītākie.

Z/s "Eglāji" saimniekus var sastapt Kalnciema kvartāla tirdziņā.