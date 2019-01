Foto: LU Botāniskajā dārzā krāšņi sākušas ziedēt agrīnās acāliju šķirnes

Kā ziedošas kupenas – to viennozīmīgi var teikt par krāšņajām acālijām, kas ik gadu Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza pameklētājus priecē ar savu krāsu daudzveidību, un arī šis gads nav izņēmums. Lai gan aiz loga ārā valda ziema un ir kupenas, Acāliju mājā ir īsts pavasaris.

Kā atgādina LU Botāniskā dārza pārstāve Agnese Reķe, acālijas ir ļoti populāri krāšņumaugi. Viņa skaidro, ka to lielo popularitāti nodrošina augu krāšņie ziedi, kā arī ziedēšanas laiks – atkarībā no šķirnes, acālijas zied no oktobra līdz maijam, proti, ziedu ziņā "vistukšākajos" mēnešos.

Tās pēc ziedēšanas laika iedala agrīnajās, vidēji vēlīnajās un vēlīnajās šķirnēs. Pašlaik savu ziedēšanas kārtu gaida vidēji vēlīnās un vēlīnās acāliju šķirnes, bet pilnā krāšņumā Acāliju mājā ir saplaukušas acāliju agrīnās šķirnes, piemēram, 'Pink Dream', 'Helmut Vogel', 'Beethoven', 'Rosifolium', arī Latvijā radītās šķirnes 'Kaprīze' un 'Grācija' un citas.

Foto: LU Botāniskais dārzs

Kā atgādina Reķe, pirmā acāliju kolekcija LU Botāniskajā dārzā tika izveidota 20. gadsimta 30-tajos gados, taču 2. Pasaules kara gados kolekcija gāja bojā.

Šeit vari izlasīt plašāk par LU Botāniskā dārza Augu mājām, apskatīt vēsturiskas fotogrāfijas un atmiņu stāstus no tās pirmsākumiem, tajā skaitā arī Acāliju māju.

Acāliju kolekciju, kas skatāma arī mūsdienās, 1956. gadā sāka veidot profesors Rihards Kondratovičs, toreizējais LU Botāniskā dārza direktors, kas nodarbojās arī ar acāliju un savvaļas rododendru šķirņu selekciju, pastāstīja Reķe. Viņa norāda, ka šobrīd LU Botāniskā dārza kolekcijā apskatāmi 124 kultivāri, un tā ir lielākā acāliju kolekcija visā Baltijā.

Padomi acāliju audzēšanai mājas apstākļos

Acālijas ir tik krāšņi augi, ka tās ikviens vēlētos iegūt savā īpašumā. Taču Reķe atgādina - acālijas ir tipisks siltumnīcu, nevis istabas augs. Viņa atgādina, ka acālijas necieš sausu gaisu un augstas temperatūras - dzīvokļa apstākļi, sevišķi tie, kuros ir centrālā apkure, tām nav īpaši piemēroti. Ja tomēr kādam ir vēlme riskēt un audzēt tās mājas apstākļos, tad speciāliste iesaka šīs puķes turēt pēc iespējas tālāk no apsildes ierīcēm un iespējas zemākā temperatūrā (ap +15 grādiem pēc Celsija), jo tad tās ar saviem krāšņajiem ziediem varēs priecēt ilgāk.