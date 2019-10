Foto: Mežaparkā tapis iespaidīgs rododendru dārzs – iestādīti vairāk nekā 120 augi

Piektdien, 18. oktobrī, Mežaparka Lielās estrādes teritorijā Latvijas pašvaldību pārstāvji iestādījuši vairāk nekā 120 rododendrus, kas ir veltījums Latvijai, latviešu dziedāt un dejot priekam, "Tavs Dārzs" informēja SIA "Rīgas meži" pārstāvis Edgars Vaikulis.

Pasākumā "Rododendru krāšņums dziesmu priekam" piedalījās 119 Latvijas pašvaldību pārstāvji, Rīgas domes, SIA "Rīgas meži", Latvijas Nacionālā kultūras centra un Valsts izglītības satura centra pārstāvji. Savu rododendru iestādīja arī jauniešu koris "Balsis" Inta Teterovska vadībā, kuri pasākumu kuplināja ar skanīgām dziesmām.

Rododendri dobēs tika stādīti pa kultūrvēsturiskajiem novadiem – Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, Latgali un Rīgu. Piemēram, Kurzemē košumkrūmus stādīja Kurzemē esošie novadi – Kuldīga, Talsi, Ventspils un citi. Katrs pašvaldības pārstāvis par paveikto darbu saņēma arī sertifikātu. Kā "Tavs Dārzs" pastāstīja Vaikulis, pie katra rododendra tiks izvietota informatīva plāksne ar tā nosaukumu un novadu, kurš košumkrūmu iestādījis.

"Lai šie vairāk nekā 120 rododendru košumkrūmi rotā simbolisko latviešu savienošanās un kopā sanākšanas vietu, ziedot ar dubultu sparu, kad šeit skanēs dziesmas un mūzika, kad uz svētkiem pulcēsies ļaudis no visām pilsētām un novadiem!" norādīja šī rododendru dārza un pasākuma idejas autors SIA "Rīgas meži" valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš.

Savukārt Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis lepojās ar to, ka šis ir jau otrais vides objekts, kas vēstīs par Latvijas pilsētām un novadiem. "Pirmais atrodams Vecrīgā – ģerboņu siena. Mežaparka Lielā estrāde ir vieta, kur dziesmās uzziedēt sabrauc tūkstošiem cilvēku no dažādām Latvijas pašvaldībām, tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka rododendri uzziedēs tieši tur. Lai šie košumkrūmi ikreiz uzzied arvien kuplākiem ziediem, tādejādi sveicinot ikvienu Dziesmu svētku dalībnieku un skatītāju – ļaudis no dažādām Latvijas vietām", uzsvēra Kaminskis.

Kā informēja SIA "Rīgas meži" pārstāvis, rododendru dārza stādīšanai uzņēmums gatavojies laicīgi – dārznieki vairāku nedēļu garunā rakuši rododendru stādījumu vietas gultni, pildījuši to ar auglīgu augsni, kā arī bagātinājuši to ar rododendriem tīkamo mēslojumu – skujām un kūdru.

Foto ieskats rododendru stādīšanā: