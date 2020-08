Foto: Šīs vasaras skaistākie īpašumi un dārzi Jūrmalā

Jūrmalā noslēdzies pašvaldības rīkotais konkurss "Jūrmalas skaistākais īpašums", kurā šogad bija pieteikti 18 īpašumi, "Tavs Dārzs" uzzināja pašvaldībā. Šis gads konkursa žūrijas ieskatā šķiet īpašs ar to, ka apmeklētajos dārzos izteikti jūtama pašu saimnieku klātbūtne ar saistošiem stāstiem par dārza tapšanas un veidošanas gaitu, teic domes pārstāve Inese Krieviņa.

Konkursa dalībnieku veikums – sakoptie īpašumi – ir iedvesmas avots arī citiem. Tas palīdz ieraudzīt skaisto un mudina jūrmalniekus sakopt un labiekārtot ne tikai savu dzīvesvietu, bet arī pilsētvidi kopumā, veidojot to skaistāku, sakoptāku un košāku.

Ik gadu konkursā pieteikto dārzu kopēji pārsteidz ar savu sniegumu. "Katrs īpašums un veidotais dārzs ir atšķirīgs un izceļas ar kaut ko savu – skaisti veidotas puķu dobes, daudzgadīgu koku, krūmu un puķu stādījumi un dārzā izveidoti interesanti vides objekti. Visos dārzos ielikta tā veidotāju dvēsele, un to varēja sajust. Tie ir dārzi, kuros ir vēlme atgriezties," par šā gada skaisto īpašumu apmeklējumu saka pilsētas galvenā dārzniece, žūrijas komisijas locekle Ingrīda Griķe.

Individuālo dzīvojamo māju grupā kopumā tika vērtēti 12 īpašumi, četriem no tiem piešķirta godalga "Jūrmalas pilsētas skaistākais īpašums 2020": Oksanas Romanovas, Santas Siliņas, Mārtiņa Drieka un Ineses Kokares īpašumiem.

Deviņiem īpašniekiem piešķirti pateicības raksti par praktiska un krāšņa dārza uzturēšanu, par radošu pieeju Ķemeru ainavas veidošanā, par ieguldījumu sava dārza kopšanā un par labu sākumu skaista dārza izveidē.

Komisija atzinīgi novērtēja īpašumus, kur pārdomāti veidots teritorijas plānojums: nodalīta atpūtas zona, saimniecības zona un rotaļu zona bērniem. Augu izvēle apstādījumos ir pārdomāta un daudzveidīga – dārzus rotā gan no vecmāmiņu laikiem izloloti daudzgadīgi puķu stādi, gan neparasti, eksotiski košumkrūmi. Daudzi dārzi veidoti, saglabājot vai nedaudz koriģējot dabisko zemes reljefu, un kopumā rada dabiska dārza iespaidu.

Vērtēto īpašumu vidū izcēlās dārzi ar pamanāmu augu daudzveidību, kur arī neliels zemes pleķītis apaudzēts ar kādu saimnieka iekārotu augu. Īpašnieki aizrautīgi dalījās stāstos par katru no tiem. Šie dārzi izceļas ar pašu saimnieku darinātiem vides objektiem – maziem mākslas darbiem – un radoši ierīkotām atpūtas vietām. Atšķirīgus un individuālus tos padara saimnieku radošums: atpūtas stūrīši, kas tapuši, iedvesmojoties no ceļojumiem, dzintara akmens mājas īpašnieka – "jūras vilka" – dārzā, no zāles pinumiem veidotas figūras vai "laimes arka", caur kuru ienāk katrs nama viesis.

Konkursam pieteikto privāto māju dārzu īpašnieki ir labiekārtojuši un padarījuši sakoptāku ne tikai sava īpašuma teritoriju, bet arī līdzās esošo ielas daļu. Ar interesantu stāstu dalījās kaimiņmāju saimnieki Dundagas ielā. Abi kaimiņi savus jaunos dārzus iekopuši un pilnveidojuši šā gada pavasarī, pandēmijas laikā, jo dārza darbiem ir bijis laiks, un, kā teica paši saimnieki, idejas stādījumu veidošanā "aizņēmušies" viens no otra.

Daudzdzīvokļu namu grupā godalgu saņēma nama Edinburgas prospektā dārza veidotāji, kur, pateicoties divu dzīvokļu īpašnieku iniciatīvai, pagalmā izveidotas jaukas atpūtas vietas ar krāšņi ziedošiem augiem un puķu dobēm un kvalitatīvi iekopts zāliens. Pateicības rakstu par krāšņas puķu dobes iekopšanu pie daudzdzīvokļu nama saņēma īpašuma Nometņu ielā iedzīvotāja.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību grupā godalgu saņēma pirmsskolas izglītības iestāde "Austras koks". Iestādes teritorija ir labiekārtota un prasmīgi iekopta, tajā atrodas pašu spēkiem darināti vides objekti un izveidota "zaļā klasīte" bērniem, kur apgūt pirmās iemaņas augu audzēšanā.

Uzņēmumu teritoriju grupā Jūrmalas pilsētas skaistākā īpašuma gods – SIA "Raiņa sēta" īpašumam. Atjaunotās vēsturiskās koka ēkas apvienotas ar stilistiski piemērotiem apstādījumiem un funkcionāli pārdomātu celiņu tīklu.



Pateicības raksts par teritorijas izdaiļošanu ar ziedošiem augiem piešķirts tirdzniecības centram "Liedags"– labs piemērs tam, ka arī pie lielveikaliem nelielās platībās ir iespējams izveidot gaumīgus un pārdomātus stādījumus.