Foto: Tulpju jūra un pavasara ziedonis Nacionālajā botāniskajā dārzā

Pavasaris atnācis arī Nacionālajā botāniskajā dārzā (NBD) Salaspilī, kur pašlaik ne tikai pilnā sparā zied ābeles, bet arī citi augi, turklāt daudzi augi vēl tikai ir pumpuros un gaida savu ziedēšanas kārtu.

Kā "Tavs Dārzs" pastāstīja NBD pārstāve Ginta Jakštāne, pašlaik pilnā sparā zied tulpes, narcises, bumbieres, dekoratīvās ābeles un ievas. Turklāt arī akmensdārzs ir vienos ziedos, jo savus ziedus raisījuši aslapu flokši, fritilārijas, mežlilijas, doronikas un daudz citu pavasara ziedu. NBD sākas arī rododendru ziedēšanas laiks.

Lai gan kādu brīdi ārkārtējās situācijas dēļ NBD Oranžērija nebija apmeklētājiem pieejama – tā tagad ir atvērta visiem interesentiem, tiesa, vien no trešdienas līdz svētdienai. Botāniskā dārza pārstāvji gan atgādina, ka arī 129 hektāru plašajā NBD teritorijā arī ir jāievēro divu metru distance gan iekštelpās, gan arī ārā.

Āra ekspozīcijas var aplūkot katru dienu no pulksten 9 līdz 20, bet Oranžērija ir atvērta no no trešdienas līdz svētdienai (no pulksten 10 līdz pulksten 19). Šeit vari izlasīt vairāk par biļešu cenām NBD.

Lai pavasara ziedoni varētu aplūkot, neizejot no mājām, piedāvājam foto ieskatu: