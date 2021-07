Iedvesmas deva: pieci stāsti par skaistākajiem īpašumiem Jūrmalā

Jūrmala var lepoties ar sakoptiem īpašumiem un čakliem saimniekiem, ne velti viņu veikums katru gadu tiek novērtēts arī konkursā "Jūrmalas skaistākais īpašums". Par to pārliecinājāmies arī mēs – portāls "Māja&Dārzs" komanda, kas pērn paviesojās dažos no sakoptākajiem īpašumiem Jūrmalā.

Pagājušā gada vasarā mūsu ceļš veda uz kūrortpilsētu Jūrmalu, kur netrūkst skaistu un sakoptu īpašumu. Šeit īpašnieki ir ielikuši savu sirdi, lai izveidotu savu sapņu dārzu.

Kādam dārzs ir gados jaunāks, citam jau krietnā vecumā. Katrs no dārziem ir unikāls, šeit nav divu vienādu dārzu. Jūrmalniekiem dārzos aug ne tikai augi, kurus var dēvēt par retumiem, bet arī iemīļotas ziemcietes, viengadīgie augi un dažāda veida košumkrūmi. Rakstā varēsi uzzināt ne tikai to, kā jūrmalnieki sāka veidot savus dārzus, kas ir viņu mīļākie augi, bet arī to, kur viņi gūst iedvesmu dārza darbiem.

Lasi, skaties un iedvesmojies!