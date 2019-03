Lotosi, mandarīnpīles un bonsai kociņi – Neveiksmīgā politiķa dārzs Ķīnā

Dārzi Ķīnā ir apbrīnas vērti, jo tos ieskauj ne tikai savdabīgas arhitektūras celtnes, bet arī krāšņi augi, kurus Latvijas klimatiskajos apstākļos ir neiespējami izaudzēt. "Tavs Dārzs" šoreiz virtuālajā ceļojumā dodas uz "Zhuo Zheng Yuan" dārziem Ķīnā, kuri tiek dēvēti vēl par "Humble Administrator's Garden" un "Neveiksmīgā politiķa" dārzu.

Šie dārzs Sudžou ir viens no slavenākajiem un klasiskājiem dārziem Ķīnā, un tas 1997. gadā iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. 52 000 kvadrātmetru plašajā dārzā ir dīķi-baseini, saliņas ūdens vidū, bambusu birzs, akmensdārzi, ēkas un citi krāšņi augi, kas ap tām sastādīti.

Kopumā skaistais dārzs iedalīts trīs mazākos dārzos – Austrumu dārzā, Centrālajā dārzā un Rietumu dārzā.

Dārza vēsture ir ļoti sena, un tas piedzīvojis pārmaiņas vairāku gadsimtu laikā. Dārzs izveidots laikā, kad valdīja Minu dinastija, un kā dārza izveides sākums tiek datēts tieši 1509. gads. Par dārza izveides "tēvu" tiek minēts ierēdnis Sjančens Vangs (Wang Xiancheng), kurš tā vietā, lai turpinātu darbu valdības labā, viņš to meta pie malas un veltīja savu laiku dārza labiekārtošanai. Kā tiek minēts dažādās mājaslapās, Sjančens no sava oficiālā darba šķīrās ar ne tik labu slavu, jo viņu apvijuši skandāli un citas likstas. Tieši šī iemesla dēļ dārzs arī guvis nosaukumu "Humble Administrator's Garden", kā arī tas tiek saukts par "Neveiksmīgā politiķa" dārzu.

Krāšņais dārzs lielu atzinību saņēma arī no Sjančena drauga, mākslinieka Ženmina Vena (Wen Zhengming), kurš dārzu iemūžināja savos mākslas darbos, radot fantastiski skaistas gleznas. Tāpat šim dārzam veltīti arī dzejoļi.

Dārzā esošos dīķīšus un arī augus papildina dažādas celtnes, kuras lielākoties uzbūvētas 1850. gadā, bet vēlāk notikusi dārza "sadalīšana" trijās daļās, proti, Austrumu dārzā, Centrālajā dārzā un Rietumu dārzā.

Austrumu dārzs izceļas ar dažādiem uzkalniņiem un zaļumu, jo to ieskauj priedes, bambusi un citi zaļie augi. Galvenā ēka šajā dārza daļā ir "Orhideju un ziemas" ēka, no kuras paveras skaistais skats uz dārzu. Tāpat šajā dārza daļā ir apskatāmi skaistie lotosi. Savukārt Centrālajā dārzā var aplūkot izsmalcinātu dārza daļu, ne velti daži šo dārza daļu dēvē par visa dārza esenci. 12 350 kvadrātmetri no šīs dārza daļas ir ūdenī. Tāpat šeit var aplūkot ēku, kurā saglabātas Minu dinastijas interjera pērles.

Taču Rietumu dārzs, kas aizņem 8350 kvadrātmetrus no visas dārza platības, ir vieta, kur tiek rīkotas dažādas augu izstādes, piemēram, pavasarī tas ir acāliju festivāls, bet vasarā – lotosu. Tāpat ir īpaši bonsai kociņu svētki, kas norit dārza daļā, kur ir salikti šie graciozie kociņi. Šajā dārza daļā ūdenī var redzēt gozējamies skaistās mandarīnpīles.

