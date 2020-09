Mazpulcēnu pupiņu projekts ieiet finiša taisnē

Taujāti par to, kā gan šovasar veicās ar pupiņu audzēšanu, "Daugmales dzirkstelītes" mazpulcēni atzīst – ar burkāniem bija vieglāk. Kā uzskata Raivo, sarežģīts process bija balstu sagāde, kā arī to nostiprināšana vagās. Viņam piekrīt arī brālis Oto, Rodrigo un brālēns Markuss. Ar ravēšanu sekmējies labāk. Kā saka Oto, Rodrigo un Raivo mamma Rita – ravēšana bija ģimenes kopdarbs, jo palīgā nākusi pat čaklā omīte. Pavasarī Rita speciāli vagu galos sasprauda plastmasas nažus, uz kuriem virsū ar marķieri uzrakstīti pupiņu sējēju vārdi, lai var pēc tam zināt, kuram kura vaga ir jāravē. Tā teikt – lai nebūtu ķīviņu. "Kura vaga bija brīva, to arī ravējām," saka Raivo, un brālim arī piekrīt Oto, sakot, ka neravējis vien savu vagu, bet gājis citiem palīgā.

Foto: DELFI

Vaicāti par to, vai pupiņu vagās manīti arī kādi kaitēkļi, mazpulcēni atbild noraidoši. Tie šajā dārzā nav mielojušies ar mazpulcēnu izlolotajām pupiņām.

Mazpulcēni ir iegājuši finiša taisnē – jau pavisam drīz no lauka varēs novākt pašu izaudzēto ražu. Pagaidām gan līdz šim brīdim vēl ir jāuzgaida, jo pupiņas vēl nav gatavas, turklāt kāršu pupiņas vēl zied pilnā sparā. "Tās vēl nav gatavas, kas to zina, kad tās nogatavosies," nosaka Oto. Pēc tam mazpulcēni pupiņas novāks, izkarinās, lai žūst, bet pēc tam izlobīs un sapakos glītās kastītēs, kur tās tālāk ceļos uz lielveikala plauktiem.





Foto ieskats Lūšu ģimenes dārza pupiņu vagās, kuras papluinījis vējš: