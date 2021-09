Pašiem sava puķu 'saule' – Kauguru pamatskolas krāšņais dārzs

Ja māju pagalmos ierasts redzēt dažādu izmēru un krāšņuma dārzus, tad brīvajā laukumā pie mācību iestādēm lielākoties gozējas vien dažas puķu dobītes un sporta spēļu laukumu. Taču Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas teritorijā Valmieras pusē iekārtots arī skaists dārzs, pa kuru virtuāli šodien aicinām pastaigāties arī tevi!

Dārzniece Sandra Andrupe skolā strādā jau 10 gadus. Sarunā ar portālu "Māja&Dārzs" sieviete atklāj, ka pirms viņas dārzā saimniekojusi cita čakla dārzniecīte, un dažus viņas lolojumus var apskatīt vēl šodien. "Protams, katram dārzniekam patīk kaut kas savs, ko gribas pienest. Tad kādu dobi rok lielāku – kaut ko pieliek, noņem nost. Visu laiku kaut ko nedaudz pārkārtojam." Kas attiecas uz iepriekšējās dārznieces atstāto mantojumu, Andrupe norāda – vēl aizvien dārzā palikušas dažas pujenes. "Tās jau ilgi aug vienā vietā, un pie tām tad ir piekārtots viss pārējais lielajā dobē."

Lai gan šobrīd peonijas skaitās modes puķes, dārzniece tās nesauc par savām mīļākajām. Viņa dod priekšroku lilijām. "Tās vairāk aug mājas dobē, bet esmu jau arī aiznesusi uz skolu. Kā jau parasti tas notiek, nēsāju no vienas vietas uz otru. Mājas ir tepat pie darbiņa, tāpēc varu tā atļauties. Varu eksperimentēt!" tā Andrupe.

Lai izvēlētos, kas ar ko dobēs draudzēsies, dārzniecei nāk talkā dažādi žurnāli, taču pārsvarā viņa seko savām sajūtām un redzējumam. "Katru gadu dobēs ir kaut kas nedaudz cits, un man tas pašai ļoti patīk," stāsta Andrupe, piebilstot, ka viņa seko līdzi arī aktuālajām tendencēm. "Stādus no pavasara cenšos audzēt pati. Kā saka – no sēkliņas līdz stādam! Tagad, rudenī, vēl tiek saspraustas pelargonijas. Protams, ir kas arī nepadodas, neizdīgst," stāsta Andrupe. Iegādājoties jau gatavu stādu, var izvēlēties tieši to, kuru sirds kāro, taču, ja dara – sēj, piķē – pats, par gala rezultātu garantijas nav.

Dārzniece šogad dikti priecājas "saulītes" dobi. "Tagad tā ir ļoti skaista. Vasarā, kad bija karstums un sausums, šķita – nekas īsti nebūs. Pat samteņu nebija! Rudenī gan ļoti skaistas ir gan samtenes, gan arī rīcins," stāsta dārzniece, kura skaistāko augu sarakstam šogad pievieno arī kannas. "Parkā ir trīsstūrveida veidojums ar kastēm, kas ir ļoti skaists. Visas tur redzamās puķītes izaudzētas no sēkliņas līdz stādam."

Foto: Privātais arhīvs

Nenoliedzami, viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka izdošanos vai neizdošanos dārzā, ir laikapstākļi, kas šīs vasaras pirmajos mēnešos bija patiesi vasarīgi. Kā norāda Andrupe, piemēram, balzamīnes citus gadus nopuvušas, savukārt aizvadītajā vasarā tās priecējušas visā krāšņumā. Pavasarī daba veikusi savu atlasi, taču viss, kas iestādīts, šogad skaisti izdzīvojis. "Nepadevās šovasar vienas no zālēm – zaķu ļipas. Galīgi nebija skaistas, tāpēc tās izrāvām ārā un vietā iestādījām kociņu. Vieta tukša nekad nepaliek, vienmēr atrodas, ko iestādīt." Dārzniece arī stāsta, ka absolventu klases skolai dāvina kokus, tāpēc teritorija ar staltajiem augiem – ceriņiem, eglēm u.c. – ar katru gadu kļūst aizvien bagātāka.

Kā galveno faktoru, vai dārzs skaisti ziedēs un priecēs, dārzniece norāda mēslošanas aspektu. Bez mēslojuma nekas krāšņs dārzā neizaugs, teic Andrupe, taču tāpat svarīgi augiem izvēlēties labākos kaimiņus. Dārzniece uzver, ka noteikti jāņem vērā augu izmēri – blakus augstajiem augiem nevar stādīt zemos, jo tad mazākais pamatīgi mocīsies.

Taujāta, vai bērnos nav nepārvarama vēlme kādu puķi nolauzt un ņemt sevi līdzi, Andrupe norāda uz informētību. "Viņiem jau ir izstāstīts, ka no dobēm neko nedrīkst raut un viņi to arī nedara. Viņi respektē dārzu. Skolas priekšā gan ir viena dobe, kurā dažreiz sanāk iekāpt, bet to jau saprotu – ir jāskrien, jāsteidzas un tamlīdzīgi."

Šobrīd, septembra vidū, dārzniecei priekšā frēzēšanas darbi, kā arī rožu apkopšana. "Vēl pagaidām tās ir ziedos, redzami arī skaisti pumpuri. Vispār šogad tās nebija tādas sevišķi skaistas, uz rudeni ir saņēmušās," stāsta Andrupe. "Oktobrī tās kārtīgi jāsamēslo un jānogriež garie gali."