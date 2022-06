Trīs dienas notiks atvērtās durvju dienas peoniju daiļdārzā Valmierā

Vienā no krāšņākajiem Valmieras novada daiļdārziem "Silezeru peonijas" 18., 19. un 25. jūnijā notiks atvērto durvju dienas. Dārzs apskatei būs atvērts no pulksten 11 līdz 19, informē Valmieras tūrisma informācijas centrs.

Apskates dārzs atrodas ainaviskā vietā Valmieras novadā, Kocēnu pagasta "Silezeru" mājās. Dārza atrašanās vietu vienkārši atrast caur "Waze" un "Google maps", kā galamērķi norādot "Silezera peonijas". Ja tomēr sanāk nomaldīties, var zvanīt dārza saimniekam Robertam pa tālruņa numuru 29453057.

Dārza "Facebook" lapā norādīts, ka pašreiz dārzā aug ap 800 dažādām šķirnēm, sākot no agri ziedošajām sugu peonijām, pienziedu, intersekciju peonijām līdz krūmpeonijām. "Lauku ceļotāja" mājaslapā norādīts, ka pirmās trīs šķirnes peonijas iegādātas 2015. gadā un ar tām aizsākusies peoniju kolekcijas dārza veidošana. Jaunās šķirnes pakāpeniski vispirms iegādātas no Latvijā zināmiem peoniju kolekcionāriem, pēc tam arī no ārzemju audzētavām Anglijā, Nīderlandē, Vācijā, Austrijā, Beļģijā, Francijā, Itālijā, Zviedrijā un Polijā.

Atvērto durvju dienā ieeja ir par ziedojumiem. Par dārza apskati citos datumos un laikos nepieciešams iepriekš sazināties ar dārza saimnieci Sandru, zvanot pa tālruņa numuru 29115262.