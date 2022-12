Dimanti, rubīni un zelts – no kā izgatavo dārgākos Ziemassvētku rotājumus

Tuvojoties Ziemassvētkiem, ikviens vēlas uzburt svētku sajūtu arī savās mājās. Tiek meklēta skaistākā eglīte, kuru vēlāk visa ģimene kopīgi izrotā. Taču daži Ziemassvētku rotājumi ir ne vien svinīgi un grezni, bet ārkārtīgi dārgi. Kā būtu ar Ziemassvētku vecīša skulptūru no tīra zelta?

Zelta Ziemassvētku vecītis



Japāņu uzņēmums "Ginza Tanaka" izgatavoja divas Ziemassvētku vecīša skulptūras no 1,7 karātu zelta, bet jostās tika inkrustēti 1,7 karātu dimanti. Protams, kas gan par Ziemassvētku vecīšiem, kam pāri plecam nav pārmests dāvanu maiss. Arī Japānā izgatavotajām skulptūrām tādi ir. Vien jāpiebilst, ka tie nav vis no parastiem diegiem šūti, bet gan no zelta stieplēm. Teju 20 kilogramus smago figūriņu izgatavošana aizņem trīs mēnešus, bet beigu cena ir 1,5 miljoni eiro.

Dārgākā Ziemassvētku bumbiņa



"Hallmark Jewellers" 2009. gadā radīja visu laiku dārgāko Ziemassvētku rotājumu – bumbiņu, kas izgatavota no 18 karātu baltā zelta un to rotā 1578 dimanti. Savukārt bumbiņas centrā ir trīs viena karāta dimanti, katru no tiem slīpēja vairāk nekā 130 stundas. Bet pašu bumbu ieskauj divi gredzeni no 188 inkrustētiem rubīniem. Šīs mazās, bet neticami greznās Ziemassvētku bumbiņas cena sasniedza gandrīz 127 tūkstošus eiro.

Svētku vainags



Somu florists Pasi Jokinens-Kārters 2013. gadā rādīja pasaulē greznāko Ziemassvētku vainagu. Florists vainagu pina no savā dārzā saplūktajiem melleņu un brūkleņu kātiem, kā arī eikalipta lapām. Savukārt vainagu rotāja 40 dimanti un rubīni. Neskatoties uz to, ka vainags pie durvīm karājās vien 12 dienas, tomēr tā cena bija visai iespaidīga – 4,3 miljoni eiro. Protams, vēlāk dimanti un rubīni tika izņemti, lai tos varētu izmantot atkārtoti.



Egles zvaigzne



Ja Ziemassvētku galvenā rota ir egle, tad egles galvenā rota ir zvaigzne. Un dažas zvaigznes patiesi ir zelta vērtas. Piemēram, Lielbritānijas juvelierizstrādājumu zīmols "77 Diamonds" izgatavoja zvaigzni no tīra zelta, kuru rotā 281 dimants, bet tās centrā ir piecu karātu dimants. Vai nav iespaidīgi? Cena arī ir visai iespaidīga – 894 tūkstoši eiro.



Vecākā Ziemassvētku kartīte



2001. gadā izsolē tika pārdota visu laiku dārgākā Ziemassvētku kartīte. Tās vērtību gan noteica ne dārgakmeņi, bet gan vēsture. Kartīte nāk no pasaulē vecākā Ziemassvētku kartīšu komplekta, kurš tika izgatavots 1843. gadā. Unikālās kartītes dizainu veidoja Džons Kalkots Horslijs. Kaut arī beigās tika iespiestas 1000 kartītes, līdz mūsdienām saglabājās vien dažas. Vienu tām izsolē pa 24 tūkstošiem eiro iegādājās uzņēmējs Henrijs Kols, kurš to nosūtīja savai vecmammai.

Iesaiņojuma papīrs



Ne vien dāvanas var būt dārgas, bet arī to iesaiņojums. Zīmols "Rebekah Chol" lielu uzmanību pievērš ne vien papīra dizainam, bet arī izejmateriāliem. Iesaiņojuma papīru, kurš maksā 7104 eiro, klāj "Swarovski". Interesanti gan, kā ir izpakot dāvanu no tik dārga papīra?! Kaut arī zīmols atkārtoti vairs nekad nedarināja iesaiņojuma papīru, kas pilnībā klāts ar kristāliem, tomēr joprojām var iegādāties iesaiņojumus, kurus daļēji klāj dārgie kristāli.

Ziemassvētku eglīte



Un ķirsis uz tortes ir Ziemassvētku egle, kas 2010. gadā tika novietota "Emirates Palace Hotel" (Abū Dabī) vestibilā. Tās vērtība ir gandrīz 10,3 miljoni eiro, un tā iekļuva Ginesa rekordu grāmatā. 13 metrus augstā eglīte tika rotāta ar 181 juvelierizstrādājuma elementiem.

Izmantotie avoti: www.williamgeorge.com, www.bbc.co.uk, www.guinnessworldrecords.com, www.theceomagazine.com