Kā naktsklubu disko bumbas kļuva par interjera 'trendu' visā pasaulē

Dzirdot vārdu "disko bumba", acu priekšā parādās aina ar naktsklubu, kas tiek izgaismots mirguļojošās gaismās. Pašlaik sudrabainās bumbas, kas tik skaisti lauž gaismas starus, ir viens no "trendīgākajiem" interjera dekoriem, un ar to papildina kā terases, tā virtuves un guļamistabas.

Lai arī tiek uzskatīts, ka disko bumbas naktsklubos sāka izmantot 1970. gados, patiesībā bumbiņas, kas atspoguļo gaismu, izmantoja jau 1920. gados, tā vēstījis Bruklinas muzeja vecākais modes kurators Metjū Jokobiskis. Tolaik tas bija lēts veids, kā radīt atmiņā paliekošu atmosfēru, viņš skaidrojis "The New York Times". Tiesa, vispopulārākās tās tiešām bija 1970. gados. Un bumba, kas lauž gaismas starus, tos kā punktiņus izstarojot pa visu telpu, tiešām bija labs veids, kā uzlabot to naktsklubu atmosfēru, kuriem nebija līdzekļu, lai iegādātos jaunākās apgaismojuma tehnoloģijas. Šajā laikā strauju popularitāti guva disko mūzika, un tādēļ arī atstarojošā bumba tika nosaukta par godu disko.

Pašlaik disko bumbas piedzīvo atkārotu slavas stundu, taču ne naktsklubos, bet gan mitekļos. Un iemesli, kas šo "atdzimšanu" izskaidro, ir dažādi. Pirmkārt, disko bumba mājās var ienest tieši to pašu, ko naktsklubos – īpašu atmosfēru.