Foto: Aktieris Nīls Patriks Heriss ar vīru pārdod savu lepno savrupnamu Ņujorkā

Priecīgi jaunumi visiem, kuriem makā aizķērušies pāris lieki miljoni – par "nieka" 7,32 miljoniem ASV dolāru (aptuveni 6,16 miljoniem eiro) iespējams iegādāties lepno savrupnamu Ņujorkas prestižajā rajonā, kuru pārdod amerikāņu aktieris Nīls Patriks Hariss un viņa vīrs Deivids Bartka.

Kā vēsta portāls "New York Times", nams celts 1908. gadā. Pāris mājokli par 3,6 miljoniem ASV dolāru iegādājās 2013. gadā, bet nu šim īpašumam meklē jaunus saimniekus. "Šī māja glabā mūsu mīļākās atmiņas," tā par māju izteicies Nīls Patriks Hariss. Viņam piebalsojis arī Nīla vīrs Deivids Bartka: "Šai mājai mūsu sirdīs vienmēr būs īpaša vieta." Pāris māju atjaunoja līdz nepazīšanai, pieaicinot interjera dizainerus un arhitektus. Kā vēsta medijs, viņi respektējuši mājas vēsturiskās detaļas un arhitektūru, tāpēc saglabāta gan skaistā ozolkoka grīda, gan ozolkoka kāpnes, griesti u.c.

Mājoklī apvienots vēsturiskais ar mūsdienīgo, tajā valda luksuss un omulība, turklāt mājoklis papildināts ar visai neparastām lietām. Piemēram, kā min "The New York Times", mājā bija papagailis – robots, kā arī bāra galds no slavenā seriāla "How I Met Your Mother," kurā filmējās Nīls Patriks Hariss un Deivids Bartka. Ēkas augšējā stāvā arī ir īpaša slepenā istaba.

Māja ir aptuveni 6 metrus augsta, tās kopējā platība ir 743 kvadrātmetri, ziņo portāls "New York Times". Tajā ir četras guļamistabas, bibliotēka, kuru vajadzības gadījumā var pārtaisīt par piekto guļamistabu, kā arī četras vannasistabas, virtuve, vīna pagrabs, sporta zāle, veļas mazgājamā telpa, mājas kinozāle, kā arī rotaļu istaba pāra dvīņiem - Hārperei un Gideonam. Tāpat šajā mājā ir skaista un 185 kvadrātmetrus plaša terase, no kuras paveras ainavisks skats uz apkārtni.