Podiņu krāsnis, ģipšu lējumi un citas laika liecības: grezni apartamenti Cēsīs

Cēsis ir viena no romantiskākajām Latvijas pilsētām, kuru kā savu ceļojuma galamērķi izvēlas daudzi vietējo smukumu meklētāji. Pašā pilsētas centrā, aiz vienas no vēsturisko ēku mūriem paslēpušies vēstures liecību pārpilni un gaumīgi atjaunoti apartamenti, kuru stāstu plašāk gatava atklāt to saimniece Dagnija Gaile.

Viņa stāsta, ka izvēle par labu īpašuma iegādei Cēsīs krita tāpēc, ka pati ir dzimusi cēsniece. "Man šī pilsēta ļoti patīk – mazās ieliņas, šarmantā vecpilsēta, māksla un kultūrvide, kas šajā pilsētā valda, un cilvēki, kas šo mākslas vidi novērtē un mīl. Tādu Cēsīs ir daudz! Es vienmēr sevi esmu asociējusi ar Cēsīm, un pat tad, kad dzīvoju Rīgā jau 10 gadus, joprojām teicu, ka esmu cēsniece. Kad pie manis "atnāca" šis īpašums, to atjaunoju ar lielu pietāti, jo ļoti novērtēju visu, kas tajā saglabājies. Ļoti novērtēju, ka man bija iespēja iegādāties kaut ko tik īpašu, jo tādu dzīvokļu Cēsīs ir maz," stāsta Dagnija.

Mājai sākotnēji plānoti divi stāvi, taču tās īpašnieks nolēmis, ka ēkā varētu arī pats sev izbūvēt apartamentus. Līdz ar to tika piebūvēts arī trešais stāvs, tāpēc netipiski, ka saimnieku dzīvoklis atradās nevis otrajā, bet gan trešajā stāvā. Dzīvoklis ir 125 kvadrātmetrus liels, un tas ir plašākais dzīvoklis ēkā. Turklāt tas ir vienīgais dzīvoklis, kurā ir greznās podiņu krāsnis, ģipša lējumi un citas krāšņas laika liecības.

Māja kādreiz piederējusi pilsētas baņķierim. Padomju Savienības laikā plašos apartamentus iekārtoja kā komunālo dzīvokli, un tajā mitinājās divas ģimenes, saimniekojot vienā virtuvē. "Kad dzīvoklī bija pabeigts remonts, noteicu – ceru, ka tagad kādreizējais baņķieris var pasmaidīt no mākoņa maliņas, redzot, ka viņa kādreizējam īpašumam atdots pienācīgais cēlums," teic saimniece. Viena dzīvokļa daļa, kurā atrodas vannasistaba, virtuve un ēdamistaba, ir pilnībā pārbūvēta, apvienojot virtuvi ar telpu, kas tagad kļuvusi par ēdamistabu.

Foto: Linda Jekimova

Dzīvokļa īpašniece Dagnija atzīst: "Man ļoti patīk darboties virtuvē, kā arī uzņemt viesus pie skaisti saklāta galda, uz kura ir ne tikai servēti ēdieni, bet arī pats galds dekorēts svaigiem ziediem un svecēm un klāts izsmalcinātiem traukiem. Tas bija iemesls, kāpēc, remontējot dzīvokli, izvēlējos nevis paturēt vēl vienu guļamistabu, bet paplašināt saimniecisko zonu, lai brīvi varu darboties pie pavarda, kā arī pie liela saimes galda uzņemt viesus."

Kamīnistabā un abās guļamistabās plānojums netika mainīts. Tās ir plašas telpas, taču katrā ir kāda vēsturiska liecība, kura neļauj palielināt telpu skaitu. Saimnieku guļamistabā griestos ir ģipšu lējumi un gleznojumi, kurus savulaik jau esot restaurējuši prasmīgi restauratori. Kamīnistabā visas sienas klātas ozolkoka plāksnēm. Kā atklāj dzīvokļa saimniece, no tām sākumā bija plānots šķirties, jo telpa šķita ļoti tumša, bet, jo vairāk laika pavadīts kamīnistabā, jo vairāk sienu apdare tika iemīlēta. Viņa sapratusi – šīs plāksnes telpai ļoti piestāv. Dzīvokļa saimniece uzsver, ka viņai bijis ļoti būtiski atstāt vēsturiskās liecības, tās kombinējot ar mūsdienīgu interjeru un krāšņām, bet modernām detaļām. Otru guļamistabu, tāpat kā pārējo dzīvokli, rotā podiņu krāsns ar īsta zelta ornamentu apdari. Kā uzsver dzīvokļa saimniece, dzīvoklī divas podiņu krāsnis ir arī aizsargātas un ir kultūras pieminekļi, kuras drīkst labot tikai sertificēti restauratori.

Apartamenti atrodas pašā Cēsu centrā, Raunas ielā 11. Pavisam netālu atrodas mākslas galerija "INSIGNIA", skulptūra "Cīņa ar Kentauru" un Cēsu vecpilsēta.