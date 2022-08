Ananasam līdzīgā puķe – divkrāsu eikome

Divkrāsu eikome (Eucomis bicolor) ir eksotiska un neparasta puķe – tai ir garas lapas un sīkie ziediņi, kas izkārtoti blīvā vārpā, atgādina ananasu. Eikome ir jutīga pret salu un slikti pārziemo pat siltākos klimatos, tādēļ auksto mēnešu laikā to iesaka turēt telpās, bet vasarā – ārā saulē.

Divkrāsu eikome uz taisna kāta izaug apmēram 30–50 centimetrus gara un zied jūlijā un augustā. Lai gan tās ziedkopa atgādina patīkami smaržojošo ananasu, auga ziediem raksturīga nepatīkama smarža.



Eikome nepārziemo aukstā laikā, tādēļ to visbiežāk stāda puķu podā un, kad beigušās pavasara salnas, nes ārā saulainā siltā vietā. Ja eikomi tomēr stāda ārā, tad rudenī, kad augs noziedējis, sīpolus izrok un pārziemina telpā. Ārā eikomi stāda auglīgā, barības vielām bagātā augsnē ar labu drenāžu, lai pasargātu no puves, izvēloties siltu un saulainu vietu, jo ēnainā vietā tā var neziedēt un nīkuļot. Ja puķe aug ārā, to ieteicams mulčēt.

Eksotiskā izskata puķi nedrīkst iekaltēt; tā regulāri jālaista, taču jāuzmanās, lai nepārlaistītu. Eikome ir viens no augiem, kuram patīk kārtīgi paēst, tādēļ tā regulāri jāpabaro ar minerālmēslojumu.

Foto: Shutterstock

Raksta tapšanā izmantota informācija no Karaliskās dārzkopības biedrības, žurnāla "Gardeners World" un portāla "Gardenia" mājaslapas.