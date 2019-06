Dārza bēgles un nomaļu karalienes lupīnas

Šobrīd ne vienā vien nomalē, mežmalā un laukmalā var sastapties ar krāšņu lupīnu ziedējumu, kas tā vien pārsteidz nesagatavotu ar krāsu dažādību. Interesanti, ka bez liekas piepūles lupīnas zied un krāšņo ainavu ne tikai dārzā, bet pat pamestās nomalēs, kur par tām neviens nerūpējas, tāpēc ir pamats aizdomāties par šo ziedu ieviešanu. Portāls ''Māja&Dārzs'' konsultējās ar stādaudzētavas ''Blīdene'' agronomi Vitu Puku, lai saņemtu vērtīgus padomus par lupīnu audzēšanu pašu dārzā.

Skaistas un izturīgas

Iemesls tam, kāpēc lupīnas ir tik izturīgas un spējīgas augt pat dārza puķēm nepiemērotās vietās, ir attīstītā sakņu sistēma, kas sniedzas ļoti dziļi zemē. Lupīnu sakņu sistēma ir ļoti spējīga uzsūkt barības vielas pat visdziļākajos augsnes slāņos, tāpēc tām netraucē pat uzbērumi un apkārt augošā zāle. Tomēr sekmīgai lupīnu augšanai nepieciešams liels mitrums, it īpaši tas svarīgs attīstības sākumā, bet arī vēlāk ilgstošs sausums tām nenāks par labu. Kas attiecas uz saules siltumu, tad šis augs pacieš pat stipras salnas pavasarī un izteiktas prasības pret siltumu lupīnām nav novērojamas, taču to audzēšanai vislabāk izvēlēties izteikti saulainas vietas, jo arī savvaļā tās aug saules izgaismotās vietās. Arī augsnes izvēlē lupīnas nav diži izvēlīgas, un tās vislabāk augs smilšmālā, bet noteikti ne smilšainā augsnē, jo šādi apstākļi lupīnām būs pārlieku sausi.

Interesantu faktu par lupīnām agronome atklāja, stāstot, ka lupīnas kā tauriņziežu augs uzlabo augsni, tāpēc tās vērts ieviest dārzos, kuros ir problēmas ar augsnes nodrošināšanu. Lupīnas ir viegli kopjamas dārza puķes arī tā iemesla dēļ, ka tām nav nepieciešams papildus mēslojums, un tās savu skaistumu pierādīs pašu spēkiem.

Pēc lupīnu ziedēšanas ziedus ieteicams nogriezt, lai augs pietaupītu spēkus jaunu sēklu veidošanai, tāpēc kādu laiku pēc ziedēšanas ķekarus ieteicams nogriezt ar asām šķērēm. Ja esi nolēmis lupīnu krāšņumu ieviest arī pašu dārzā, tad zini, ka ar sēklām tās jāsēj pavasarī, taču ar konteinerstādiem tās var ieviest visu cauru gadu.

Izsmalcinātā dažādība

Lupīnas ir grūti nepamanīt jau no tālienes, jo to stāvais un dižciltīgais stublājs un konusa veida ziedkopa piesaista skatienu jau no simtiem metru attāluma. Īpaši krāšņi lupīnas izskatās, ja tās vienkopus aug dažādās krāsās, tad to daile ir neizsakāmi skaista. Lai arī lupīnu ģintī ir daudz un dažādas gan viengadīgi, gan daudzgadīgi augi, tos visus vieno staraini izkārtotās lancetiskās lapas un garā ziedkopa, kas izkārtojušies ķekara veidā. Kā pieprasītākās un populārākās lupīnu šķirnes dārzkope piemin ''Gallery Red'', ''Gallery Yellow'' un ''Gallery White'' un tās visas savu ziedējumu atrāda jau maija beigās un turpina priecēt līdz pat jūlijam. Lupīnu krāšņumu iespējams iepazīt baltā, dzeltenbaltā, lillā, rozā, zilā, brūnā un sarkanā krāsā, tāpēc ja vien ir iespēja, jāizbauda visu toņu nokrāsas un variācijas.

Ieviešot lupīnas pašu dārzā, jārēķinās ar to, ka augs veidos kuplu ceru un ziedēšanas laikā varēs nomākt līdzās augošos augus, tāpēc dārzkopības speciāliste iesaka blakus audzēt zemāk augošas puķes, piemēram, veronikas, salvijas, heihēras un jānīšus, dekoratīvos sīpolus un ehinācijas.