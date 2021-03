Eksotiskais dārza 'lietussargs' – Japānas širmegle

Ja dārzā vēlies eksotiskas vēsmas, tad to var panākt ar Japānas širmegli, kas tautā tiek saukta arī par Japānas lietussargpriedi. Tas ir ļoti dekoratīvs un mūžzaļs augs, kura skujas ir izkārtotas lietussarga formā. Kur to dārzā stādīt un kā par to pienācīgi parūpēties, portāla "Tavs Dārzs" lasītājiem stāsta kokaudzētavas "Bīlasti" pārstāvji.

Kā novērojuši kokaudzētavas pārstāvji, cilvēki savos dārzos arvien vairāk grib kaut ko eksotisku. "Bīlasti" atklāj, ka visvairāk jautājumus viņi saņem tieši par Japānas širmegli. Tieši tāpēc esam sarūpējuši skaidrojumu, kas ir Japānas širmegle, kur to dārzā stādīt un kā par to parūpēties.

Eksotisks, Latvijas apstākļos salīdzinoši lēni augošs augs. Interesanti, ka 'Sciadopitys verticillata' augu atliekas konstatētas 230 miljonus gadu vecās fosilijās arī Eiropas teritorijā, tomēr, klimatam mainoties, mūsdienās auga dabiskā vide ir palikusi tikai Japānas dienviddaļā un dažās tās salās. Sastopams kalnu vidē 500 līdz 1000 metru augstumā virs jūras līmeņa, vietās, kur ir liels nokrišņu daudzums un mitrums. Japānas lietussargs vislabāk jūtas 4. salcietības zonā. Parasti lielāko, skaistāko augu fotogrāfijas uzņemtas tieši šādā klimata zonā. Šeit vari uzzināt vairāk par salcietības zonām.





Foto: Kokaudzētava "Bīlasti"



Japānas lietussargs atbilstošā vidē ir ilgmūžīgs, līdzīgi ginkam. Katalogos augumu min no pusotra līdz diviem metriem, tas varētu atbilst tikai atsevišķām izveidotām šķirnēm, piemēram, 'Sciadopitys verticillata' sava mūža garumā sasniedz pat krietna koka augumu. Augs ar savu īpašo un neierasto formu ļoti piesaista uzmanību, tam ir iegarenas līdz pat 12 centimetrus garas, plakanas skujas, kas zaru galos sakārtotas pušķos un veido lietussarga formu. 'Sciadopitys verticillata' nav jācērp vai speciāli jāveido, augam ir piramīdas forma ar izteiktu centrālo stumbru. Latvijas apstākļos aug daudz skrajāks nekā 4. -5. zonā.

Augs pacieš īslaicīgus salus ziemas periodā no -20 līdz -27 grādiem pēc Celsija. Latvijas apstākļos pavasarī (pēc šādiem mīnusiem), visticamāk, širmeglei būs dzeltenīgas vai daļēji oranžas lapiņas, tomēr vasaras sākumā augs parasti atjaunojas un kļūst tumši zaļš.





Foto: Kokaudzētava "Bīlasti"





Širmegles stāda no vējiem aizsargātās vietās, bet ne tuvu citiem kokiem, lai tie nenoņemtu barības vielas un nepieciešamo ūdeni. Stāda mālainās un smilšainās augsnēs, tai jābūt labi drenētai, pietiekami mitrai un ar barības vielām bagātai. Svarīgi nepārmēslot, lai jaunie un nenobriedušie dzinumi ziemā neapsaltu. Ieteicams stādīt saulainās vietās vai pussaulē. Ja stādīts saulē, ziemā obligāti jāpiesedz ar egļu vai priežu zariem.

'Sciadopitys verticillata' parasti nav novēroti kaitēkļi un slimības. Auga sula satur dabisko lateksu, kas to pasargā no šīm problēmām.

Mūsu klimatā širmegle nespēj vairoties, to stādaudzētavās pavairo ar sēklām un spraudeņiem. Čiekuri ir brūnā krāsā, izstieptas formas.

Kā stāsta kokaudzētavas speciālisti, ir izveidota virkne dažādu pundurformu, piemēram, "Variegata", "Mitsch Select", "Wintergrun", "Picolo". Stādot šķirnes augus, jāņem vērā, ka tie būs vairāk jāpiesedz ziemas periodā, jo ziemcietība būs krietni zemāka. Jāseko arī tam, lai sniegs neizlauž zariņus. Kāpēc no skujeņiem ziemā sniegs jāpurina nost, lasi šajā rakstā.