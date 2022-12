Foto un video: Lietuvā pusaudzis daudzstāvu mājas pagalmā izveido košu ziemas pasaku

Lietuvas iedzīvotājiem patīk savas mājas svētkos izpušķot tā, lai pie viņiem sabrauktu visi kaimiņi, apbrīnot šo skaistumu. Bet pēc tam “tautas balss” ziņu par skaisto vietu aiznes vēl tālāk un sāk sabraukt viesi pat no citām valsts daļām. Pērn šādu slavu ieguva mājas Užventē un Rokišku pusē. Taču Lietuvā ir kāda pavisam īpaša vieta – daudzstāvu nams Kibratos, kura pagalmā jau četrus gadus īstu ziemas pasaku uzbur 16 gadus vecais Gražvids. Papriecāties par pusaudža radīto skaistumu sanāk daudzi mazās pilsētiņas iedzīvotāji.

Pirmoreiz mājas pagalmu Gražvids izpušķoja 2019. gadā. Šogad viņš jau izmantojis individuāli vadāmas gaismas diožu (LED) lampiņas ar 16 miljoniem nokrāsu. “Protams, cilvēka acs nespēj uztvert visas nokrāsas, taču šādas lampiņas uzlabo ainavas kvalitāti. Agrāk izmantoju vienkrāsainas virtenes, lētas, un tās bieži dzisa. Salīdzinājumam – iepriekšējās virtenes maksāja 3 eiro par 10 metriem, bet gaismas diožu lampas – 15-20 eiro,” portālam “Delfi.lt” pastāstīja pusaudzis.

Viņš stāsta, ka atsevišķi saprogrammējis instalāciju katrā kokā. “Zem zemes ir vairāk vadu nekā virteņu kokos,” skaidro Gražvids un piebilst, ka Lietuvā šādu virteņu ir ļoti maz.

Gatavoties ziemas svētku sezonai jaunietis iesāka vēl maijā – plānojot, pasūtot preces. “Vasarā notiek “melnais darbs”, virteņu izvietošana, vadu ierakšana, pulšu konfigurēšana utt.; rudenī es strādāju pie programmēšanas un dziesmu atlases,” stāsta Gražvalds. Lai apgaismojumam piemeklētu atbilstošu dziesmu un saskaņot abus, bija vajadzīgas 15 dienas pa četrām piecām stundām darba.

Gražvidu nav sabiedējušas arī elektrības cenas. Viņš stāsta, ka sākotnēji bija plānots – gaismiņas degs katru dienu sešas stundas, bet pēc tam tika nolemts, ka instalāciju iedegs tikai konkrētās stundās. “Tagad visi taupa, turklāt darbdienās Kibratos ir maz cilvēku, tāpēc no svētdienas līdz ceturtdienai ugunis iedegsies tikai vakarā, no pulksten 17 līdz pulksten 19, bet piektdienās un sestdienās – no pulksten 17 līdz pulksten 20,” stāsta jaunietis.