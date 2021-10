Kāpēc brūnē tūjas? Skaidro speciāliste

Par tūju kopšanu allaž ir dažādi jautājumi – gan par to, kad ir piemērotākais laiks to apgriešanai, gan arī par to, kā tās pareizi stādīt un laistīt. Šoreiz pastāstīsim par tūju brūnēšanu, kas arī ir viens no aktuālākajiem dārzkopju jautājumiem. Padomos par tūju brūnēšanu dalās dārzniece, "Agrimatco Latvia" konsultante-agronome, mikrobioloģe, bloga "Dārzniece" un "Augueksperts.lv" veidotāja Jūlija Vilcāne.

Kāpēc brūnē tūjas? Iemesli var būt dažādi. Piemēram, ja ciemojies kāds dzīvnieks, kas "iezīmējis" tūju ar urīnu, kas pēc būtības ir koncentrēts mēslojums. Urīns ir koncentrēts šķīdums, kas izraisa līdzīgu efektu kā pārsālīta zupa, sanāk par daudz mēslojuma vienā reizē. Dažkārt brūnē, ja piemetas sēņu slimības, kas ir daudz un dažādas. Tomēr ne vienmēr iemesli ir tik nopietni.

Šogad viens no tūju brūnēšanas biežākajiem iemesliem ir sausums un vasaras karstais laiks. Šogad mums bija rekordkarstums un sausums. Lai arī augustā lija, augusta lietutiņš ne visur ir ticis, zem biezajiem tūju vainagiem vēl arvien ir sauss. Ūdens aprite skujkokiem ir citādāka nekā, piemēram, gurķiem – ja gurķis apvīst, to aplej, un no rīta tas jau atkal spirgts! Skujkokiem ūdens trūkuma pazīmes parādās lēnām, bieži pat pēc tam, kad sausums jau beidzies, un liekas, ka to jau nevar vainot.

Kā atšķirt? No sausuma skujas sāk brūnēt vispirms tuvāk dzinumiem. Brūnē vienmērīgi viss augs, nevis atsevišķas daļas. Savukārt sēņu slimībām ir raksturīgi melni, brūni, pelēki punkti un apsarme, kā arī brūnēšana atsevišķās tūjas vietās. Šeit vajadzīga uzmanīga apgriešana un fungicīdi. Ziemas un saules bojājumi, kas pēc būtības ir apdegums, rodas saulainā, aukstā un sniegainā laikā.

Jūlija sarūpējusi arī foto, kur var aplūkot tūju brūnēšanu:

Ko darīt? Laistīt! Bet daudz, turklāt laistīt ne tikai tūjas, bet arī citus skujukokus. Vismaz spainis katram augam pirms ziemas jāuzlej. Ja augus nesalaista, ziemā tie pārziemo krietni štruntīgāk, un pavasarī atkopjas vājāk! Jāņem vērā, ka augus nedrīkst liet tieši pirms sala!

Lai skujukoki izskatītos zaļi un vizuāli pievilcīgi, svarīgs ir magnija, sēra un kālija mēslojums, kas visbiežāk arī ir specializēto skujukoku mēslojumu sastāvā.

Zemāk esam sarūpējuši citus rakstus par tūjām. Ja tev ir kāds specifisks jautājums par tūjām, tad raksti to mums e-pastā: maja@darzs.lv Kopā ar speciālistiem mēģināsim rast atbildes uz jautājumiem!