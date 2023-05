Mauriņa uzturēšana no pļaušanas līdz ravēšanai

Maldīgi ir uzskatīt, ka par zālienu jārūpējas vien tad, kad to tikko iekopjam, bet vēlāk, kad zālīte jau sākusi augt, pietiks to vien brīvos brīžos ik pa laikam nopļaut. Ja vēlamies, lai zāliens patiesi būtu kvalitatīvs, par to jārūpējas tikpat cītīgi kā par gurķiem un tomātiem siltumnīcā, citādi panāksim vien to, ka cītīgi sētos augus izskaudīs nezāles un kopskats pagalmā drīz vien kļūs neglīts. Kā tad rūpēties?

Vasarā vajadzētu ievērot aptuveni četru līdz septiņu centimetru pļaušanas augstumu, un labi mēslotu, aprūpētu mauriņu vasaras laikā jāpļauj divas vai pat trīs reizes nedēļā. No pļaušanas biežuma atkarīgs tas, cik mīksts būs zāliens – jo retāk to pļausim, jo cietāks tas būs, skaidro teritoriju projektēšanas, labiekārtošanas un uzturēšanas uzņēmuma "Gartens" eksperts Guntars Apinis.

Gluži tāpat kā augiem puķudobēs un sakņu dārzā, arī zālienam nepieciešamas barības vielas, lai tas augtu veselīgs un izskatītos acīm tīkami.